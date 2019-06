Officiële startschot van nieuwbouwproject bestaande uit 84 appartementen in Herentals is gegeven Jurgen Geyselings

22 juni 2019

Zaterdagvoormiddag werd onder goedkeurend oog van Herentals Burgemeester Mien Van Olmen het officiële startschot van het nieuwbouwproject De Heern te Herentals gegeven. In het gebied dat zich bevindt tussen de Ringlaan en de Lierseweg zullen de komende jaren grootse bouwwerken plaatsvinden. De eerste spadesteek is intussen al uitgevoerd. Wie langs de Ringlaan of de Liersesteenweg passeert is bij een blik op het werfgebied getuige van de reeds grote uitgegraven putten. “Nieuwe, mooie projecten als deze geven onze stad een goede uitstraling”, volgens Herentals burgemeester Mien Van Olmen. “We zijn dan ook blij een project als dit in onze stad te mogen verwelkomen.”

Het project kreeg eerder al de prijs voor het meest kwalitatief stedenbouwkundig project van de stad Herentals. Deze prijs werd uitgereikt tijdens het event “Kernversterking in dorpen en kleine steden” op woensdag 29 maart 2017 en kwam tot stand als een initiatief van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Herentals in samenwerking met de Vereniging voor Ruimte en Planning, de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten en de stad Herentals zelf.

Woonproject de Heern is opgevat als een woonerf voor meergezinswoningen met de nadruk op de groene omgeving rondom de appartementen. Over het ganse terrein zullen 84 appartementen opgetrokken worden aangevuld met 6 handelspanden. Gedurende een periode van om en bij de twee jaar zullen er op de site tussen de honderd en hondervijftig manschappen gewerkt hebben om uiteindelijk tot een mooi resultaat te komen.