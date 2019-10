OCMW geeft begijnhofwoning uit 1773 in erfpacht Wouter Demuynck

15 oktober 2019

19u22 1 Herentals Het OCMW van Herentals gaat een woning op het Begijnhof in erfpacht geven. De erfpacht wordt tijdens een openbare zitting op maandag 28 oktober toegewezen aan de hoogste bieder.

De woning met huisnummer 18 is een vrijstaand dubbelhuis uit 1773 dat later nog vernieuwd werd. De erfpacht voor 50 jaar wordt tijdens een openbare zitting toegewezen aan de hoogste bieder. De zitting vindt plaats op maandag 28 oktober om 18 uur in de raadzaal van het administratief centrum.

De woning is op weekdagen tussen 9 en 16 uur te bezichtigen. Daarvoor dien je een afspraak met de dienst patrimonium te maken. Op www.herentals.be/begijnhof18 staat verdere informatie over de woning en de voorwaarden van de erfpacht.