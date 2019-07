Noorderwijkse vrienden rijden samen Budapest Rally in kleurrijke Mercedes Wouter Demuynck

11 juli 2019

23u52 0 Herentals De Noorderwijkse vrienden Sven Mayer, Mike Struyf en Nicky Dewachter wagen dit jaar hun kans in de Budapest Rally, die vrijdag 12 juli van start gaat. Geheel in het thema van de sixties dosten ze hun wagen uit in allerlei kleuren.

Ongeveer 300 verschillende teams vertrekken vanuit Brussel, Amsterdam, Parijs en Lyon om zo richting Boedapest te rijden. Onderweg moeten ze punten verdienen door allerlei opdrachten te voltooien. De winnaar wint een felgroene Trabant.

“Het thema dit jaar was de sixties, daarom hebben we onze auto wat proberen op te fleuren door het dakkoffer te schilderen en er een winkelkarretje met toeters en bellen op te plaatsen”, zegt Sven Mayer. “De auto waarmee we rijden is een Mercedes uit 1988 met 700.000 km op de teller. Het is de auto die ik ook dagelijks gebruik voor mijn werk.”

Wie Sven, Mike en Nicky wil volgen, kan dat doen via hun Facebookpagina ‘Crazy mannschaft - BR19'. “Daar zullen al onze opdrachten te zien zijn. En natuurlijk de mooie route.”