Noorderwijks Aspergefestival verhuist naar de huiskamers: “Ook hulde aan het zorgpersoneel” Wouter Demuynck

19 mei 2020

13u48 0 Herentals Nu het aspergefestival, dat restaurant Link21 jaarlijks organiseert bij De Pleynhoeve in Noorderwijk (Herentals), niet kan plaatsvinden wordt er dit jaar een alternatief voorzien. Voor de komende twee weekends kan je bij alle vestigingen van Groep Van Eyck een viergangenmenu rond het ‘witte goud’ bestellen en afhalen. Wie bovendien voor minstens 100 euro bestelt mag een gratis dagmenu van cateraar Veresto schenken aan een zorgverlener.

Het aspergefestival dat Link21 al enkele jaren organiseert bij De Pleynhoeve in Noorderwijk van de familie Van Olmen lokt telkens zo’n duizend mensen, maar kan dit jaar dus niet plaatsvinden. Toch wordt het festival niet afgelast, maar verhuist het gewoon naar de huiskamers. Naast Link21 doen ook de andere vestigingen van Groep Van Eyck mee.

Feestmenu

“Voor de weekends van Hemelvaart en Pinksteren kan iedereen voor 37,50 euro per persoon een feestmenu van vier gangen bij ons bestellen. In de buurt van onze vestiging in Malle en omgeving Mol leveren we aan huis. Op alle andere vestigingen kan de klant afhalen, conform de veiligheidsregels”, aldus zaakvoerder Jan Van Eyck.

“De klant is welkom in Kasterlee (Den Eyck en Domein De Putten), Brecht (E10-hoeve), Herentals (Link21) en Noorderwijk (Golfclub Witbos en De Pleynhoeve). We proberen zelfs even een ‘restobeleving’ te bieden, door onze klanten er binnen te ontvangen. Ze zullen onze zaak langs één kant binnen komen en langs een andere verlaten.”

Hulde aan zorgpersoneel

Met Veresto, de cateraar uit de groep, wordt er naar zorgverleners toe ook een geste gedaan. “We maken van ons aspergefestival ook een hulde aan het zorgpersoneel. Wie voor 100 euro bestelt, mag ons de gegevens bezorgen van iemand die in de zorg werkt. Die krijgt dan van ons een gratis suggestiegerecht van Veresto. Culinair plezier delen met de zorg, het lijkt ons een mooi idee”, aldus Van Eyck, wiens vestigingen ook zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.

Geheimste recepten

“Wij zijn als groep na onze reorganisatie al wat crisis gewoon. Zowel toen als nu leerde ik dat wij fantastische medewerkers hebben. Zij willen niets liever dan mensen laten genieten. Alle koks van onze vestigingen werken daarom samen aan ons aspergefestival. Ze delen zelfs hun geheimste recepten. Dat gaat culinaire vonken geven.”

Voor het weekend van Hemelvaart kan er nog tot 19 mei besteld worden, voor het weekend van Pinksteren kan dat nog tot 27 mei via de websites van de vestigingen van Groep Van Eyck of via de webshop van Veresto.