Nieuwe Open Vld Herentals voorzitter Van Sande wil in 2024 de stad mee besturen Jurgen Geyselings

16 november 2019

09u22 0 Herentals Open Vld Herentals stelde onlangs een nieuwe voorzitter aan. Nathalie Van Sande uit deelgemeente Noorderwijk neemt de rol over van Frederic Heylen en stelt meteen haar ambities voor. Herentals mee besturen in 2024 is de doelstelling die Van Sande vooropstelt voor de verkiezingen in 2024.

De Noorderwijkse Nathalie Van Sande is sinds kort de nieuwe voorzitter van Open Vld Herentals. Na de bestuursverkiezingen van oktober 2019 kwam zij als laureate uit de stembus. Samen met een stevig vernieuwde bestuursploeg stelt de nieuwe voorzitter haar ambities scherp. Het grote doel is om in 2024 mee Herentals te besturen, met de komst van Van Sande als voorzitter waait er een stevige, maar frisse wind door Open Vld Herentals. “Met Nathalie Van Sande, die ook nationaal al haar mannetje heeft gestaan, hebben we de ideale kandidaat om ons naar de volgende verkiezingen te loodsen”, weet ex-voorzitter Frederic Heylen.

Open Vld Herentals 2.0

“Eerst en vooral wil ik Frederic Heylen bedanken voor alle inspanningen die hij de afgelopen jaren gedaan heeft als voorzitter van Open Vld Herentals. We appreciëren het ook enorm dat Frederic mee aan boord blijft om samen met ons een nieuw verhaal te schrijven”, weet Van Sande. “Anderzijds zijn we samen met onze vernieuwde bestuursploeg erg gemotiveerd om Open Vld Herentals 2.0 te lanceren. We zijn ondertussen uitgegroeid naar een stevige ploeg van enthousiaste bestuursleden, dat bewijst dat de liberalen in Herentals meer dan ooit leven.”

Nathalie Van Sande steekt haar ambities niet onder stoelen of banken. “Onze doelstelling is om in 2024 mee te besturen in Herentals. Liberalisme blijft nodig. De vrijheid van het individu zonder de vrijheid van anderen te beperken blijft ons uitgangspunt. We gaan onze stempel drukken en zullen dat blijven doen.”