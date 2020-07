Nieuwe online radiozender Kempisch Kanaal: “Optredens en dj-sets uit alle hoeken van het Kempenland” Antoon Verbeeck

09u41 9 Herentals Onder het motto ‘de Kempen zen cool’ slaan Toekan Records uit Heist-op-den-Berg, De Wolwinkel uit Geel en het Herentalse Radio Storm de handen in elkaar voor een nieuwe onlineradiozender: Kempisch Kanaal. Van 4 juli tot en met 15 augustus wordt er telkens op een zaterdag live radio gemaakt op drie verschillende locaties.

“Op dit online kanaal kan je de hele zomer live dj-sets en optredens volgen vanuit alle hoeken van het mooie Kempenland. Starten doen we van 10 tot 12 uur vanuit De Wolwinkel, waarna Radio Storm het overneemt en op een nog onbekende locatie radio maakt. Toekan Records sluit tussen 14 en 16 uur het Kempisch Kanaal af”, vertelt Kristof Meeus van Toekan Records. Meer informatie over het programma en de livestream vind je via deze link.