Nieuwe brug aan Herenthoutseweg wordt fietsvriendelijker dankzij burgerbeweging Wouter Demuynck

12 december 2019

20u13 0 Herentals Een Herentalse burgerbeweging heeft zijn slag thuisgehaald: de nieuwe brug van de Herenthoutseweg over het Albertkanaal wordt veiliger voor fietsers. De burgers bereikten daarvoor een akkoord met De Vlaamse Waterweg, nadat het stadsbestuur zich ook achter de burgers had geschaard.

Zoals alle bruggen over het Albertkanaal, neemt De Vlaamse Waterweg ook de brug van de Herenthoutseweg onder handen om ze te verhogen. Nadat de omgevingsvergunning vorig jaar werd afgeleverd, dienden enkele burgers echter een bezwaarschrift in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze vonden dat de nieuwe brug te weinig verblijfskwaliteit en onvoldoende garanties voor een veilige verkeersafwikkeling voor fietsers en voetgangers bood.

Stem van de burger

Het Herentalse stadsbestuur schaarde zich achter de opmerkingen van de burgers. “Als stadsbestuur zijn we een nieuwe weg ingeslagen en vinden we dat de stem van de burger gehoord moet worden. Daarom sloten we ons als stad aan bij de procedure, wat niet evident was omdat er eerder een gunstig advies was gegeven. We traden op als bemiddelaar tussen de burgers en De Vlaamse Waterweg", aldus burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

Er volgden maanden van overleg tussen de burgers, stad en De Vlaamse Waterweg. Aangezien het project al vergevorderd was en de aannemer al aangesteld, werd binnen de krijtlijnen van de afgeleverde vergunning toch tegemoet gekomen aan de vraag om de fietsers meer op het voorplan te plaatsen.

Fietspaden van drie meter breed

De aangepaste brug krijgt door een herschikking van de beschikbare ruimte aan beide kanten van de rijweg eenrichtingsfietspaden met een berijdbare breedte van elk drie meter breed - één meter meer dan oorspronkelijk. Tegelijk blijft de rijweg nog voldoende breed, zodat de bussen van De Lijn en vrachtverkeer probleemloos kunnen kruisen op de brug. De verbrede fietspaden worden ook doorgetrokken tot de eerstvolgende kruispunten, zodat de fietsers comfortabel kunnen blijven rijden tot het volgende wegsegment. Er zal ook extra aandacht gaan naar een maatschappelijk waardevolle inrichting van het openbaar domein rond de brug.

Burgers Kris Peeters en Tim Vekemans uit woonwijk De Molekens vinden dat de inspanningen het waard waren. “Het resultaat is geen ideale brug, maar er is wel sprake van een significante verbetering tegenover de oorspronkelijke plannen. We waarderen de constructieve gesprekken en steun van de stad. Uiteraard trekken we ons met dit mooie resultaat terug als verzoekende partij voor de nietigverklaring van de vergunning. We zullen nu verder constructief samenwerken voor het vernieuwde ontwerp van de landhoofden en voor het vinden van goede oplossingen voor de aansluitingen van de wijk Molekens op de brug.”

Timing blijft op schema

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts en projectleider Stefan Sablon van De Vlaamse Waterweg zijn ook tevreden over het bereikte akkoord. “Het is de ambitie van De Vlaamse Waterweg om projecten te realiseren die beantwoorden aan de verwachtingen van burgers en maatschappij. Het bereikte akkoord maakt meteen ook de weg vrij om vanaf begin 2020 de bouw van de nieuwe brug in de Herenthoutseweg aan te vatten. Zo blijft de timing van het project om de bruggen over het Albertkanaal te verhogen op schema.”