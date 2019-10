Nieuw middenstandsorgaan Handelshart Herentals gaat van start met budget van 200.000 euro Wouter Demuynck

23 oktober 2019

20u38 0 Herentals Tony Van Orshaegen, zaakvoerder van drie modezaken in het centrum van Herentals, is dinsdagavond verkozen tot eerste voorzitter van de vzw Handelshart Herentals. Het werkingsbudget van het nieuwe middenstandsorgaan bedraagt iets meer dan 200.000 euro.

De vzw Handelshart Herentals volgt vzw Thals op als middenstandsorgaan. Daarin zijn voortaan alle ondernemers met een commerciële ruimte uit Herentals, Morkhoven en Noorderwijk vertegenwoordigd. Alle ondernemers moeten een financiële bijdrage betalen, maar daartegenover staat dat ze hun zegje mogen doen in het middenstandsbeleid.

Twaalf ondernemers in bestuur

In totaal zullen twaalf ondernemers als bestuurslid in de vzw zetelen. “Er waren veel meer gemotiveerde kandidaten dan de zeven die voorzien zijn in de statuten. Door te werken met het systeem van effectieve leden en plaatsvervangers kunnen alle geïnteresseerde twaalf kandidaten-bestuursleden ook mee in de cockpit plaatsnemen. De kandidaten zijn een mooie mix van Herentals ondernemerschap: uit alle deelgemeenten, binnen en buiten kernwinkelgebied en uit de verschillende sectoren”, zegt schepen van Lokale Economie Yoleen Van Camp (N-VA).

Schepenen Van Camp en Patrik De Cat (CD&V) en raadslid Lore Wagemans (sp.a) zullen ook in de vzw zetelen, alsook enkele personeelsleden zoals de expert lokale economie en de algemeen directeur. Tony Van Orshaegen, zaakvoerder van modezaken Carré, Goldie en O’det, wordt voorzitter van het middenstandsorgaan. “We zijn uitermate trots dat Tony als succesvol ondernemer deze uitdaging aangaat en er mee zal voor zorgen om Herentals op de kaart te zetten als shopping- en belevingsstad.”

Werkingsbudget van 200.000 euro

De bijdrage van de handelaars zal in totaal jaarlijks een bedrag van 107.000 euro opleveren, een bedrag dat de stad zelf nog eens verdubbelt. De 7.500 euro die vzw Thals nog op overschot had, wordt bovendien aan de nieuwe vzw geschonken. Binnen Handelshart Herentals worden drie werkgroepen opgestart: HéCafé (horeca), Beleving (evenementen, investeringen en projecten) en Communicatie en Marketing. Handelaars die zich nog voor een van die werkgroepen willen inschrijven, kunnen terecht op handelshart@herentals.be.

Onder leiding van Tony Van Orshaegen zal de vzw zich de volgende maanden buigen over onder meer het jaarprogramma in 2020, de opstart van de Handelshart Cadeaucheques, het verhogen van de beleving en een goedgevulde evenementenkalender.