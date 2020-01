Nieuw lokaal voor 200 meisjesgidsen aan Kleerroos: “Hadden plaatsgebrek door sterke groei” Jef Van Nooten

26 januari 2020

08u15 0 Herentals De tweehonderd meisjesgidsen van Gidsen 2de Kempen in Herentals hebben hun vernieuwd lokaal aan Kleerroos in gebruik genomen. De officiële opening volgt midden februari, maar zaterdag kon er al volop geravot worden. “Door de uitbreiding van onze groep waren de lokalen niet meer ruim genoeg”, zegt Lyna Tops.

Vier jaar geleden vierden de Gidsen 2de Kempen in Herentals hun 75ste verjaar met 160 leden. Het ledenaantal zat toen al in stijgende lijn en is intussen aangegroeid tot 200 meisjes. Door die groei drong een uitbreiding van de lokalen zich op. “Begin 2018 besloten enkele enthousiaste oud-leiding en ouders om na te denken over een uitbreiding van het gidsenlokaal”, vertelt Lyna Tops van Gidsen 2de Kempen. “Vermits onze groep al jaren aan uitbreiding bezig is, waren de lokalen niet langer ruim genoeg. Elke week vinden 200 meisjesgidsen hun weg naar onze lokalen aan de Kleerroos. Ons lokaal was daar niet aan aangepast, vandaar de verbouwing.”

Opening

Twee jaar later is het zover. Het vernieuwde en ruimere lokaal is klaar. Enkele kleine klusjes moeten nog worden opgeknapt. Maar zaterdag konden de 200 meisjesgidsen zich er alvast helemaal uitleven. Op 15 februari volgt de officiële opening.

“We hebben er voor gekozen om een verdieping op ons bestaande lokaal te plaatsen. Hendrik Desmedt, vader van een van onze leiding, heeft dit project als architect mee op zich genomen”, schetst Lyna Tops de uitbreiding. “De staalconstructie van het gebouw en andere grote werken hebben we laten uitvoeren door aannemers. Alle kleinere werkjes hebben we voor eigen rekening genomen. Een heel team aan vrijwilligers heeft hier ettelijke uren doorgebracht. We zullen hen op een gepast moment daarvoor in de bloemetjes zetten, want we zijn hen allemaal énorm dankbaar.”

300.000 euro

Door het vele vrijwilligerswerk bleef de kostprijs van het bouwproject beperkt tot zo’n 300.000 euro. De jeugdvereniging ging daarvoor onder meer een renteloze lening aan bij stad Herentals. “Daarnaast hebben we van hen ook een subsidie gekregen. De overige centen hadden we reeds op voorhand bij elkaar gezameld. Uiteraard kunnen we nog steeds geld gebruiken voor kleine afwerkingen in ons vernieuwde lokaal. Daarom blijven we onze jaarlijkse evenementen organiseren, namelijk een volleybaltornooi en een wintercafé”, besluit Lyna Tops.