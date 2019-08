Netepark bedankt 50.000ste bezoeker met verwenpakket Wouter Demuynck

26 augustus 2019

15u43 0 Herentals Recreatiedomein Netepark in Herentals heeft maandagvoormiddag met Katrien Vervoort uit Tielen (Kasterlee) de 50.000ste bezoeker van de zomervakantie mogen ontvangen. Dat levert haar een verwenpakket op met onder meer een gratis 20-beurtenkaart.

Katrien Vervoort kwam maandag met haar kinderen, neefje, nichtje en vrienden afgezakt naar het Netepark. “Ik zag dat er vlaggetjes aan de poort hingen en dacht al dat er iets speciaals op het programma stond. Aan de kassa zeiden ze dat vandaag de 50.000ste bezoeker wordt gevierd. Toen ik vroeg aan hoeveel ze zaten, zeiden ze dat ik dat binnen wel zou zien. En de prijs was voor ons. Totaal niet verwacht, maar zo geweldig!”, glundert Katrien Vervoort. “Ik vind het hier super, elke zomer komen we vaak zwemmen. Er zit veel in de prijs, want je kan hier ook springen op de trampoline, minigolfen en fietsen op het crossparcours.”

20 dagen later

Vorig jaar werd de 50.000ste bezoeker al op 6 augustus behaald, nu dus op 26 augustus. “Dit was een gemiddelde zomer voor ons”, zegt zwembadverantwoordelijke Jochen Jacobs. “Vorig jaar was echt uitzonderlijk. Toen hadden we in juli alleen al 45.000 bezoekers en tijdens de hittegolf van twee weken dagelijks ongeveer 2.000 bezoekers, nu hadden we in juli ‘maar’ 30.000 bezoekers. Zo’n lange hittegolf lokt veel bezoekers: de meeste mensen komen immers niet op de eerste warme dag, maar pas rond de derde of vierde. De cijfers van augustus zijn wel ongeveer hetzelfde. We blikken alvast tevreden terug op deze zomer. Tijdens de hittegolf van eind juli hebben we een hele week goed gedraaid. We zijn ook tevreden dat er geen incidenten geweest zijn, want in het begin van de zomer was de overlast in zwembaden toch een item. Daar hebben we echter geen last van gehad.”