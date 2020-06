Neteland Natuurloop wordt DigiRun 2020: 6, 13, of 20 kilometer door Herentalse natuurgebieden Jurgen Geyselings

08 juni 2020

10u42 0 Herentals Ook de jaarlijkse Neteland Natuurloop kan vanwege corona dit jaar niet doorgaan. De organisatoren bedachten een mooi alternatief: de Digirun. Die kan je vanaf 15 juli lopen door de Herentalse natuurgebieden.

De Neteland Natuurloop, ten voordele van Olivia Fund, is op een vijftal jaar uitgegroeid van een klein evenement met driehonderd deelnemers tot één van de grootste natuurlopen in de Kempen; met vorig jaar ruim achthonderd deelnemers en een recordcheque van 10.000 euro voor het goede doel. Vanwege het coronavirus zag de organisatie zich verplicht het dit jaar anders aan te pakken.

Onzekere factoren

In de plaats van een groots evenement op één dag zullen deelnemers deze zomer kunnen deelnemen aan de DigiRun, het digitale alternatief voor 2020. “We kunnen geen veilige, rendabele en gezellige editie garanderen”, weten organisatoren Kenneth Deckers en William Dias. “De Digirun is een volwaardig, coronaproof alternatief.”

Afrikaanse savanne

De deelnemers krijgen drie verschillende, gevarieerde parcours van 6, 13 of 20 kilometer voorgeschoteld. Voor een deelname, die je bevestigt via de site, betaal je vijf euro. Dat bedrag gaat integraal naar het Olivia Fund. “Dit is een kans om heel mooie lusjes te tonen aan onze sportievelingen die om praktische redenen niet in de natuurloop zelf geïntegreerd kunnen worden”, vertelt William Dias Morais. “Zo is er onder meer een passage langs moerasachtig gebied en loop je zelfs dwars door de savanne.”

Neteland Natuurloop 2021

“De lockdownperiode heeft me, nog meer dan anders aan het lopen gezet”, zegt mede-organisator Kenneth Deckers. “Daardoor heb ik de huidige parcours van de Neteland Natuurloop grondig kunnen hertekenen met nieuwe stukjes natuur die we heel graag volgend jaar delen. We maken er samen met de joggers een dubbel zo groot loopfeest van. De nieuwe datum is al geprikt op zaterdag 21 augustus 2021.”