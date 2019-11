Neteland-gemeenten bundelen krachten: “Geen fusie, wel intensieve samenwerking” Wouter Demuynck

20 november 2019

22u54 0 Herentals De gemeenten Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Olen en Vorselaar gaan hun samenwerkingsverband Neteland - dat in 2017 werd opgestart - nog gevoelig verder uitbreiden. Daarmee willen de gemeentebesturen hun slagkracht vergroten. “Samen kunnen we veel meer dan alleen.”

In 2017 sloegen de gemeenten Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Vorselaar en Olen - die samen ook al politiezone Neteland vormden - de handen in elkaar om ook buiten de politiewerking nauwer te gaan samenwerken, wat zich vertaalde in het samenwerkingsverband Neteland.

Bibliotheek Neteland

“Het is geen fusie, maar wel een structurele samenwerking die als hoofddoel heeft de regio en bestuurskracht te versterken, zonder afbreuk te doen aan de identiteit van elke afzonderlijke gemeente”, klinkt het bij de burgemeesters. “Intussen hebben we al heel wat op ons palmares staan. Zo zijn we begonnen met een ‘Uit in Neteland’, wat wil zeggen dat het volledige vrijetijdsaanbod in onze regio op elkaar wordt afgestemd en samen wordt gecommuniceerd. We hebben ook al één bib Neteland, waarbij we collecties delen en samen lezingen aanbieden”, vervolgt Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar.

Toekomstnota

Twee jaar later gaat de samenwerking nog verder. Dinsdagavond kregen 270 medewerkers van de vijf gemeenten tijdens de kick-off in cultuurcentrum ‘t Schaliken te horen wat de toekomst van het samenwerkingsverband Neteland brengt. De vijf burgemeesters presenteerden er de toekomstnota voor de komende vijf jaren.

“Er komt bijvoorbeeld één handhavingscel, die samen met de politie alle handhaving zal doen voor onder meer milieu en stedenbouw. We starten ook één zonale mobiliteitsraad en één toerismewerking op. Daarnaast zijn we uit sportregio Kempen gestapt en starten we met sport Neteland. Samen stappen we eveneens in een bovenlokaal cultuur-, jeugd-, en gezondheidspreventiebeleid”, aldus Janssens.

Ook ISOM, de intergemeentelijke samenwerking tussen de zeven OCMW’s in de Middenkempen, wordt ingekanteld in het samenwerkingsverband en krijgt voortaan de naam Neteland Welzijn en Zorg. Met Lille en Kasterlee, twee gemeenten in de Middenkempen die buiten Neteland vallen, wordt de toekomstige samenwerking via een specifiek charter rond welzijn en zorg vormgegeven.

Aanwervingen

Het samenwerkingsverband brengt ook enkele aanwervingen met zich mee. Zo zal er een coördinator aangeworven worden om het bovenlokaal cultuurbeleid vorm te geven en worden er samen handhavers gezocht. “Extra personeel is geen doel op zich. We willen vooral kennis delen. Soms zal één gemeente de trekker zijn, dan weer de andere. Dat is het verschil met een intercommunale: in ons samenwerkingsverband is er niet iemand die van bovenaf zegt waarop er gewerkt zal worden.”

Volgens Lieven Janssens verhoogt het samenwerkingsverband de slagkracht van de besturen aanzienlijk. “We kunnen nu samen dingen doen die we vroeger niet op ons eentje konden doen. Op het vlak van handhaving of noodplanning zijn we bijvoorbeeld soms te klein om zelf een hoogopgeleid persoon aan te werven, nu kunnen we dat samen doen. We vergroten zo de bestuurskracht en de uitstraling van onze regio.”