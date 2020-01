Exclusief voor abonnees Na twee vrijspraken in 1995 en 2004: vermeende pyromaan riskeert vier jaar cel voor elf brandstichtingen Jef Van Nooten

22 januari 2020

14u07 0 Herentals Brandwonden op zijn hand, brandversneller op zijn trui, DNA op een aansteker en telkens op de eerste rij. Alles wijst richting de 47-jarige Dieter K. uit Meerhout. Toch ontkent Brandwonden op zijn hand, brandversneller op zijn trui, DNA op een aansteker en telkens op de eerste rij. Alles wijst richting de 47-jarige Dieter K. uit Meerhout. Toch ontkent de vermeende pyromaan dat hij iets te maken heeft met een reeks van elf brandstichtingen in Herentals, Meerhout en Balen. Hij riskeert 4 jaar cel.

De stationsomgeving in Herentals werd op 4 april vorig jaar opgeschrikt door verscheidene branden. Aan de volkstuintjes in de Olympiadelaan gingen kort na 23 uur drie caravans in vlammen op. De vlammen sloegen onder meer over op berghokken en duiventillen. Meerdere wedstrijdduiven overleefden de brand niet. Op het Stationsplein werd een afvalcontainer in brand gestoken. “Dieter K. werd kort voor middernacht aangetroffen op het perron van het station. Hij kwam van een vuilnisbak waarin een aansteker met zijn DNA werd aangetroffen”, schetst openbaar aanklager Catherine Dederen.

