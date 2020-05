Na-Tourcriterium in Herentals afgelast Jurgen Geyselings

10u38 8 Herentals Herentals Fietst en Herentals Feest zullen in 2020 niet plaatsvinden. “Gezien de strenge maatregelen voor massabijeenkomsten kan dit niet doorgaan”, klinkt het. Bovendien gaat de Tour de France pas eind augustus van start.

“Tot onze spijt moeten wij meedelen dat het onmogelijk is om het na-Tourcriterium en Herentals Feest in juli te laten doorgaan, gezien de strenge maatregelen voor massabijeenkomsten. Bovendien gaat de Ronde van Frankrijk pas van start eind augustus”, laat het organiserend comité weten. “Na lang beraadslagen en na overleg met de Stad Herentals hebben we unaniem besloten dat alles geannuleerd wordt en dat de datum niet verschoven wordt, gezien de overheid grote evenementen verbiedt in juli en augustus.”

Ondertussen zet de organisatie alles op de editie van volgend jaar, 2021. “Desondanks denken wij positief vooruit en zijn nu al pro-actief aan de slag om de 16e editie in 2021 alle kans op slagen te geven. Wij zullen ernaar streven dat ‘Herentals Fietst Feest’ kan doorgaan onder dezelfde vorm als afgelopen jaren, namelijk met publiek.”

De voorbereidingen voor de editie van dit jaar waren al lange tijd bezig en worden nu afgeblazen. “Zonder meer willen we iedereen die ons hielp bij de voorbereidingen tot nu toe, onze trouwe partners, leveranciers en alle vrijwilligers heel erg bedanken”, gaat het verder. “We wensen iedereen veel sterkte en een goede gezondheid in deze moeilijke periode en bedanken ook graag de stad Herentals en al onze sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!”