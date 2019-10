Moose Bar strijkt neer in Herentals: “Vrolijke après-ski muziek in gezellige skihutten” Wouter Demuynck

31 oktober 2019

15u33 2 Herentals Vanaf 14 november opent er aan de industriezone van Herentals ook een Moose Bar de deuren. Bezoekers mogen zich verwachten aan gezellige houten skihutten, vrolijke après-ski muziek en halve liters bier

De Hasseltse club Versuz startte in 2015 met het concept van de pop-upwinterbar, genaamd Moose Bar. De bars groeien elk jaar aan populariteit en daarom wordt er dit jaar uitgebreid naar Aalst en Herentals, nadat eerder ook al Mechelen, Antwerpen en Hasselt van de partij waren. Later zullen er nog extra locaties worden bekendgemaakt. De Moose Bar in Herentals, op een braakliggend terrein ter hoogte van Toekomstlaan 21, is meteen de eerste in de Kempen. De organisatie in Herentals is in handen van HAP Group.

Oergezellige skihutten

“Net als de vorige jaren mag je je verwachten aan authentieke en oergezellige massiefhouten skihutten, ingekleed met dierenhuiden en winters gedecoreerd, vrolijke après-ski muziek en halve liters bier geserveerd door jongens en meisjes gekleed in authentieke Lederhosen”, klinkt het. “Nieuw dit jaar is dat er ook halve liters alcoholvrij bier op de kaart staan.”

Niet alleen dj’s zullen voor muziek in de bars zorgen. De hele winter lang komen ook schlager- en ambiancezangers als Sam Gooris, De Romeo’s en Rene Karts langs voor liveoptredens. De Herentalse Moose Bar opent vanaf 14 november de deuren, en is telkens van donderdag tot zaterdag vanaf 19 uur geopend.