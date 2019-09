Moordenaar Eleanore moet voor assisen verschijnen Toon Verheijen

19 september 2019

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat Babur Y. uit Herentals voor het hof van assisen moet verschijnen. Hij wordt verdacht van de brutale moord op Eleanore De Strijcker (27). De feiten dateren van 13 maart 2018. Het slachtoffer, moeder van twee jonge kinderen, werd in haar woning aan de Kleerroos meermaals gestoken met een mes. De twee kinderen waren op dat moment thuis. De man vluchtte daarna weg, maar kon enige tijd later opgepakt worden in de provincie Limburg nadat hij daar een ongeval had veroorzaakt. De raadkamer in Turnhout verwees enkele maanden geleden het dossier al naar het Parket Generaal. De KI heeft nu beslist dat Babur Y. effectief voor het hof van assisen moet verschijnen.