Mooiste café van Herentals zoekt na 30 jaar nieuwe eigenaars Jurgen Geyselings

18 juli 2020

10u01 0 Herentals Het Herentalse café ‘De Max’ staat na dertig jaar over te nemen. “We hopen dat de spirit van het café behouden blijft, zodat onze klanten er zich blijven thuis voelen. Maar daar beslist de nieuwe eigenaar natuurlijk over”, klinkt het bij de huidige eigenaars.

Na meer dan dertig jaar in het nachtleven te hebben vertoefd, hebben de broers Luc en Geert Schoors, eigenaars van café De Max in de Nieuwstraat in Herentals, besloten hun café over te laten aan een opvolger. Het is allemaal begonnen op 2 juni 1989 toen Luc en Geert de bruine kroeg overnamen in de overtuiging dat een café houden niet hard werken betekent. Niets was minder waar natuurlijk en na ruim 30 jaar zwoegen, vooral tot in de late uurtjes, hebben ze toch besloten dat het genoeg is geweest.

Verbouwingen

“We speelden al langer met dit idee, maar de corona-perikelen hebben dit proces alleen maar versneld”, vertelt Luc. “En onze kinderen, die in het café allen wel menig zomer doorgebracht hebben als vakantiejobber, hebben ondertussen eigen ambities in het leven, ver weg van het caféleven.” Het café, dat ondertussen algemeen gekend staat als het mooiste van Herentals, heeft in al die jaren een ware metamorfose ondergaan. Jaarlijks werden er wel verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Waar het begon als een donker café waar vooral de alternatieve jeugd van Herentals graag vertoefde, is het mee opgegroeid met z’n cliënteel tot een volwassen zaak met een gezellig terras. Een paar jaar geleden werd de ruimte bovendien nog uitgebreid met de aankoop van aanpalend café Tower, nog zo’n fenomeen uit het Herentalse nachtleven.

Schaken, kunst, jazzmuziek,... De Max was altijd al een buitenbeentje, dat wel gesmaakt werd. Ook als locatie voor privéfeestjes was het café populair: zondagen tot ver in de toekomst waren steeds volgeboekt voor onder andere babyborrels en verjaardagsfeesten. “Het zou tof zijn dat de spirit van het café behouden blijft zodat onze klanten er zich thuis in kunnen blijven voelen, maar daarover beslist de nieuwe eigenaar natuurlijk. Liefst neemt iemand uit de regio onze zaak over, misschien wel een klant?” hoopt Geert. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via 0473 23 02 24.