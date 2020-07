Mondmaskers voortaan verplicht op vrijdag- en zondagmarkt Wouter Demuynck

08 juli 2020

16u28 0 Herentals Vanaf 10 juli zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn op de vrijdag- en zondagmarkt in Herentals. Ook wordt de opstelling van de kramen aan het Hofkwartier aangepast zodat bezoekers de afstandsregel van anderhalve meter kunnen naleven.

De laatste Herentalse vrijdagmarkt, de eerste editie sinds de uitbreiding van het aantal kramen, lokte in totaal 3.677 mensen naar het centrum. “Op het piekmoment, om 10.45 uur, waren er 545 bezoekers tegelijk op de vrijdagmarkt aanwezig. Dat is nog niet de helft van het maximumpotentieel van 1.140 dat de federale overheid oplegt om voldoende afstand tussen bezoekers te kunnen bewaren”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

Toch gaat het stadsbestuur bijkomende maatregelen nemen. “Om ervoor te zorgen dat iedereen maximaal beschermd is, zullen we mondmaskers vanaf deze week verplichten. We vragen mensen met aandrang om hun mondmasker mee te brengen. We hebben ook de opstelling aan het smalste stuk van het Hofkwartier ruimer gemaakt zodat de bezoekers daar meer ruimte hebben.”