Mondmaskerplicht wordt zaterdagmiddag met wisselend succes opgevolgd in de Zandstraat: ‘Het is misschien wel een beetje rustiger dan anders, maar alles heeft zijn tijd nodig’ Jurgen Geyselings

25 juli 2020

17u23 1 Herentals De mondmaskerplicht in Herentals werd zaterdag in de Zandstraat door de meerderheid van de aanwezigen nageleefd. Niet iedereen droeg er eentje merkten we op, maar het was dan ook de eerste dag dat de nieuwe regels van kracht waren. Volgens een medewerkster in een theehuisje was het dan wel een beetje minder druk dan op een andere zaterdag, maar het ‘nieuwe normaal’ heeft dan ook zijn tijd nodig.

Net zoals in vele andere steden werd ook in Herentals de mondmaskerplicht ingevoerd voor iedereen die doorheen de drukste plaatsen van de stad wandelt. “In navolging van de beslissingen van de nationale veiligheidsraad, worden in Herentals mondmaskers verplicht in gans ons kernwinkelgebied”, liet burgemeester Mien van Olmen weten. “Dit betekent dat u vanaf vandaag in Bovenrij, Grote Markt, Hofkwartier en Zandstraat een mondmasker moet dragen. Zorg goed voor jezelf en voor anderen. Enkel zo kunnen we de situatie in Herentals onder controle houden.”

Wij gingen op pad in de bekendste winkelstraat van Herentals en zagen dat de mondmaskerplicht door de meerderheid goed werd opgevolgd. Zowel wandelaars als de passerende fietsers tijdens onze tocht doorheen de Zandstraat droegen in grote mate een mondmasker. Hier en daar liep er wel iemand zonder een mondmasker doorheen de winkelstraat, maar dit was eerder een uitzondering op de regel.

Rustiger

We legden ons oor te luister bij Jana Vervoort, medewerkster bij TheeKan in de Zandstraat. “Het is vandaag toch wel een beetje rustiger in de Zandstraat”, weet ze. “Waarschijnlijk schrikt het mondmasker wel wat mensen af, maar als we even rondkijken en de mensen hier zien binnenkomen, kan ik zeggen dat alle opgelegde regels worden opgevolgd door de meerderheid.” Het is niet de eerste keer dat de klanten met een verandering te maken krijgen de laatste weken, en dus ook niet de eerste keer dat het rustiger is in de zaak. “Bij de eerste versoepelingen hadden de meesten ook nog een beetje angst om af te zakken naar de drukkere straten, net zoals dat waarschijnlijk ook vandaag wel het geval is. Het mondmasker dragen schrikt toch nog steeds af en houdt sowieso ook mensen weg uit de drukkere plaatsen in de stad.”

Wennen

Jana twijfelt niet dat het mondmasker de volgende dagen of weken wel het ‘nieuwe normaal’ zal worden en dat iedereen zich wel zal schikken naar de opgelegde regels. “Net zoals in het verleden zal het ook nu in eerste instantie wennen zijn voor iedereen, mits een beetje geduld zal de gewoonlijke drukte in de Zandstraat wel weer weerkeren binnenkort.”