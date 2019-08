Minder bezoekers in openluchtzwembaden en recreatiedomeinen: “Maar de zomer van 2018 was dan ook eerder uitzonderlijk” Toon Verheijen & Wouter Demuynck

27 augustus 2019

09u34 0 Herentals De openluchtzwembaden en recreatiedomeinen in de Kempen hebben er globaal gezien een iets mindere zomer opzitten qua bezoekersaantallen ten opzichte van 2018, maar die was dan ook uitzonderlijk goed. Maar algemeen gezien zijn de uitbaters allemaal best tevreden. “Geen nieuw recordjaar, maar blikken tevreden terug”.

In het recreatiedomein De Mosten kwamen tot maandag exact 33.327 bezoekers over de vloer wat lager is dan de recordzomer van 2018. “Maar dat is voor ons domein zeker een goed gemiddelde”, zegt schepen van De Mosten Arnold Wittenberg. “Vooral de echt bloedhete dagen was het opvallend rustiger. Blijkbaar was het toen voor veel mensen dus zelfs nog te warm om naar De Mosten te komen. Maar we merken ook dat met het klimpark dat geopend is en het tweede horecapunt we twee extra troeven hebben. Met het klimpark hebben we nu ook een extra aantrekkingspool op mindere dagen.”

Op de Lilse Bergen spreekt Fons Van Bael toch een beetje over een kwakkelseizoen. “We hadden een paar hoogtes, maar ook veel laagtes”, zegt Fons Van Bael. “We hebben natuurlijk nog geen eindcijfer, maar vermoedelijk gaan we rond de 95.000 bezoekers eindigen. Dat is los van de schoolsportdagen (30.000) en de bezoekers oor de evenementen als Titanswim en Sunrise (40.000). Het recordcijfer van 2018 zullen we dus zeker niet halen.”

Op het Zilvermeer trokken ze sinds begin april zo’n 126.000 bezoekers aan. Een cijfer dat fors onder de 197.000 van vorig jaar ligt. “Dit verschil ligt voornamelijk aan de uitzonderlijk goede zomer van vorig jaar. Die was heel standvastig met bijna elke dag hoge temperaturen”, aldus woordvoerster Nena Agyei. “Deze zomer was meer onvoorspelbaar en de temperaturen ook met enkele hittegolven die dan té warm waren. De drukste dag dit jaar was 21 juli. De cijfers vallen wel binnen de verwachtingen: we gaan een redelijk seizoen tegemoet. Niet top zoals vorig jaar, maar ook niet slecht.” Tegenvaller ook: de grote glijbanen in het midden van de vijver zijn tot het einde van het seizoen gesloten door een technisch defect aan de valmatten in het water. Daarbij vielen al enkele lichtgewonden (schaafwonden) waarop beslist werd om de glijbanen te sluiten en pas te herstellen in het najaar.

Zwembaden

Het openluchtzwembad Vita Den Uyt in Mol klokt deze zomer af op 40.000 bezoekers, maar kan nog niet vergelijken met vorig jaar omdat het pas deze zomer open ging.

In Geel kregen ze tot eergisteren net iets meer dan 42.000 bezoekers over de vloer. Vorig jaar waren dat er iets meer dan 46.000 voor dezelfde periode. “Net zoals de voorbije jaren liggen de cijfers in de lijn van de verwachting”, zegt directeur Joke Leijssen. “Dit jaar hebben we het dagrecord verbroken. Op 25 juli mochten we 2.097 bezoekers ontvangen. In 2018 werd het dagrecord verbroken op 26 juli, toen haalden we 1.879 bezoekers. Het dagrecord valt traditioneel eind juli in het bouwverlof. Dit jaar hadden we in juli 1.000 bezoekers minder dan in 2018. Dit zal deels komen door de aanhoudende hitte van 2018 en deels door de (her)opening van het zwembad in Mol.”Ook voor het zwembad van Geel was 2018 een absoluut recordjaar, met in totaal 50.903 bezoekers van 1 juli tot en met 31 augustus. “De andere jaren ligt het totaal van de zomer op 45.569 in 2017; 49.109 in 2016 en 46.914 in 2015. Met dit weer ziet het er naar uit dat we opnieuw zullen eindigen op ongeveer 46.000 bezoekers.”

Het Netepark in Herentals trok deze zomer al 50.000 bezoekers aan. Die werd maandag gehuldigd. Vorig jaar werd de 50.000ste bezoeker al op 6 augustus behaald. “Dit was een gemiddelde zomer voor ons”, zegt zwembadverantwoordelijke Jochen Jacobs. “Vorig jaar was echt uitzonderlijk. Toen hadden we in juli alleen al 45.000 bezoekers en tijdens de hittegolf van twee weken dagelijks ongeveer 2.000 bezoekers. Nu hadden we in juli ‘maar’ 30.000 bezoekers. Zo’n lange hittegolf lokt veel bezoekers: de meeste mensen komen immers niet op de eerste warme dag, maar pas rond de derde of vierde. De cijfers van augustus zijn wel ongeveer hetzelfde. We blikken alvast tevreden terug op deze zomer. Tijdens de hittegolf van eind juli hebben we een hele week goed gedraaid. We zijn ook tevreden dat er geen incidenten geweest zijn, want in het begin van de zomer was de overlast in zwembaden toch een item. Daar hebben we echter geen last van gehad.”