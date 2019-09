Militair staat terecht voor geweld tegen minderjarige zoon: “Als ik celstraf krijg, verlies ik mijn job” Jef Van Nooten

24 september 2019

10u37 0 Herentals Een 49-jarige militair uit Herentals riskeert een gevangenisstraf voor geweld tegen zijn minderjarige zoon. Toen de jongen weigerde met zijn papa mee te gaan, sleurde de man hem wel erg hardhandig naar de auto. “Als ik een gevangenisstraf krijg, verlies ik mijn job”, reageert de militair.

Het geweld waarvoor de 49-jarige A.D.G. dinsdag terecht stond, dateert van 7 mei 2017, maar volgens de advocaat van het minderjarige slachtoffer was dat geweld geen alleenstaand geval. “Er is een zeer bewogen voorgeschiedenis en met een langere periode van geweld tegen partner en kinderen”, zegt meester Andy Boermans. “Dat geweld mondde uit in een relatiebreuk.”

De jongen had een tijd bij zijn moeder doorgebracht. Op 7 mei 2017 was er een wisselogenblik waarbij de jongen naar zijn papa zou gaan. “A.D.G. kwam zijn zoon ophalen, maar de jongen wilde niet mee”, vervolgt meester Boermans. “De jongen is dan manu militari op een weerzinwekkende manier vastgepakt door zijn vader.”

De militair nam zijn zoon bij nek en benen in een greep om hem naar buiten te sleuren. De jongen klemde zich aan een raamkozijn vast om niet mee te moeten. “De vingers van de beklaagde stonden duidelijk in de hals van de jongen”, voegt aanklager Elke Van Bladel er aan toe. “Voordien had hij in de berging ook al een slag gekregen van zijn papa.”

Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 8 maanden, eventueel gekoppeld aan een cursus agressiebeheersing. A.D.G. is al 27 jaar militair en hoopt op een alternatieve straf. “Als ik een gevangenisstraf krijg (en dus een strafblad, red.) verlies ik mijn job. Ik geef toe dat ik het verkeerd heb aangepakt toen ik mijn zoon oppakte om hem in de auto te steken. Maar ik heb hem niet geslagen.”

Vonnis op 22 oktober.