Meteen lange wachtrij bij McDrive Wouter Demuynck

21 april 2020

13u43 0 Herentals De heropening van de McDrive in Herentals ging dinsdagmiddag al meteen gepaard met een lange wachtrij. De drive-ins van McDonalds zijn sinds dinsdag om 11 uur weer geopend na een sluiting van een maand, de restaurants blijven wel gesloten.

Fastfoodfanaten repten zich al snel na openingstijd naar de McDrive, met lange wachtrijen als gevolg. Het fastfoodrestaurant nam voor de heropening enkele maatregelen. Zo is er tijdelijk enkel een vereenvoudigd menu beschikbaar om het aantal mensen dat tegelijk op de werkvloer aanwezig is tot een minimum te beperken. Daarnaast beschikt elke medewerker over een persoonlijk mondmasker en handschoenen.

Bestellingen worden aan de McDrive overhandigd via de veiligheidslade of, zoals in Herentals het geval is, met een extra beschermingsflap aan het loket.