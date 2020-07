Met nieuwe regels (die in 2024 ingaan) zou Mien Van Olmen geen burgemeester geweest zijn: “Bizar dat men zo ver gaat in het regelen van die zaken” Wouter Demuynck

21 juli 2020

16u09 1 Herentals De komende gemeenteraadsverkiezingen van 2024 gaan er een pak anders uitzien, nu onder andere opkomstplicht wordt afgeschaft en de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie automatisch burgemeester wordt. In de Kempen zou die laatste regel in Herentals een andere burgemeester opgeleverd hebben: niet Mien Van Olmen (CD&V), wel Yoleen Van Camp (N-VA).

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 besloten CD&V en N-VA, met respectievelijke kopvrouwen Mien Van Olmen en Yoleen Van Camp, al snel om met elkaar in zee te gaan. In die coalitie was N-VA de grootste fractie met negen zetels, tegenover de zes zetels van CD&V. Toch was het toenmalig schepen Van Olmen die mocht aantreden als burgemeester, terwijl Van Camp eerste schepen werd. Weliswaar had Van Olmen met haar 1.891 een 200-tal voorkeurstemmen meer dan Van Camp.

Automatisch burgemeester

Maandag raakte bekend dat de Vlaamse regering, op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld), een voorontwerp van decreet heeft goedgekeurd om de lokale kiesregels vanaf 2024 te hervormen. Concreet houdt dat onder meer in dat de opkomstplicht wordt afgeschaft, maar ook dat diegene met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie automatisch burgemeester wordt. Als die regel twee jaar eerder al in voege was geweest, had Mien Van Olmen dus geen burgemeester kunnen worden in de huidige coalitie.

Dubbel gevoel

Mien Van Olmen heeft een dubbel gevoel bij die nieuwe regel. “Ik vind het bizar dat men zo ver gaat in het regelen van die zaken. Als je afspraken maakt om samen een stad te besturen, dan maak je daar een goede rolverdeling op basis van onder meer ervaring en stemmen. Uiteindelijk kies je toch altijd collegiaal in het schepencollege, dus ik vind dit persoonlijk nogal verregaand. Bij ons heeft de coalitie destijds gekozen voor ervaring, aangezien het niet evident is om burgemeester te worden zonder enige ervaring in besturen”, aldus Van Olmen.

“Anderzijds valt er wel iets voor te zeggen dat de grootste partij de leiding neemt. Op zich heb ik hier geen probleem mee, zolang de regels maar duidelijk zijn. Maar voor Herentals zou het inderdaad effectief een ander verhaal geweest zijn met deze meerderheid.”

Gemeenteraad

Bovendien vindt Van Olmen dat de macht vooral bij de gemeenteraad ligt. “We hebben bijvoorbeeld geprobeerd veel transparanter te zijn met allerlei gemeenteraadscommissies, om die 29 verkozen gemeenteraadsleden zoveel mogelijk te betrekken bij het besturen van de stad. Het lijkt me vooral een kwestie van die 29 raadsleden zo goed hun rol te laten spelen. Dat vind ik veel belangrijker dan wie er nu juist aan zet is.”