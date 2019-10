Meer dan veertigduizend oude Kempense foto’s verzameld op één adres: www.kempenserfgoed.be Jurgen Geyselings

09 oktober 2019

16u10 1 Herentals Wie geïnteresseerd is in fotomateriaal uit het roemrijke verleden van verschillende Kempense dorpen en steden kan sinds kort weer terecht op de site van Kempenserfgoed. Deze erfgoedbank is een initiatief van de Erfgoedcel Kempens Karakter. Op de website kunnen nieuwsgierigen zich volledig uitleven in maar liefst een verzameling van veertigduizend foto’s.

Sinds kort tijd is de website van Kempenserfgoed, na een rustpauze van bijna een jaar, terug online te vinden. Het epicentrum van al deze gedigitaliseerde foto’s bevindt zich op de bovenverdieping van Kasteel Le Paige in Herentals. Sinds het begin van de zomer is Kempens Karakter, het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeentes Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar betreffende erfgoed en toerisme hier gehuisvest. “We zijn blij dat we onze talrijke kempense geïnteresseerden terug kunnen laten genieten van onze waaier aan foto’s uit de geschiedenis van de Kempen”, vertelt Jeroen Janssens, coördinator bij Kempens Erfgoed. “We zijn enkele jaren geleden begonnen met het verzamelen en digitaliseren van allerlei foto’s die betrekking hebben tot onze Kempense gemeenten. Ondertussen groeide de verzameling uit tot een databank van ongeveer veertigduizend foto’s.”

Zwerfgoed

Met enkele honderden bezoekers per dag is de website kempenserfgoed.be het uithangbord van Kempens Karakter geworden. “Door een samenloop van omstandigheden was de website enkele maanden buiten werking”, meldt Jeroen. “Ondertussen kregen we langs allerlei kanalen en vanuit verschillende hoeken de vraag wanneer de website eindelijk terug online kwam. Daarom zijn we enorm blij dat de website sinds kort terug toegankelijk is voor het grote Kempense publiek. We verzamelen de foto’s via verschillende fotografen met een hart voor de Kempen, via verschillende heemkringen en soms ook via stadsarchieven. Vele mensen vinden bij het opruimen van zolders tal van mooie foto’s die we dan onder de spreekwoordelijke naam van ‘Zwerfgoed’ kunnen klasseren in ons fotoarchief. Ook via onze talrijke activiteiten die we op poten zetten zoals tentoonstellingen en de aankomende Nacht van het Kempens Erfgoed breiden we onze databank uit.”

Des te groter het aanbod aan foto’s, des te leuker voor de bezoekers van de site Jeroen Janssens

In de toekomst zal Kempens Karakter een nauwe samenwerking aangaan met de erfgoedcellen uit de Noorderkempen en met de Geelse erfgoedcel k.ERF. Zo kan het aanbod aan foto’s enkel maar meer uitgebreid worden. “Des te groter het aanbod, des te leuker voor de bezoekers van de site”, gaat Jeroen Janssens verder. “Via deze weg willen we dan ook een oproep doen naar mensen die over leuke, oude foto’s uit de Kempense leefwereld beschikken. Indien ze het willen natuurlijk, mogen ze deze foto’s delen met de werking van Kempens Karakter. Op deze manier kunnen we ons aanbod aantrekkelijker maken naar de vele nieuwsgierigen toe.”