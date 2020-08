Maximaal 200 horecaklanten tegelijkertijd in één zaak in vijf gemeenten van Neteland Toon Verheijen

08 augustus 2020

08u00 5 Herentals De gemeenten van de politiezone Neteland beperken vanaf zaterdag 8 augustus het aantal gelijktijdige bezoekers in horecazaken tot maximaal 200. Die beslissing is genomen omdat er ook geen grote evenementen mogen én om de coronacijfers weer naar beneden te krijgen.

Van de vijf gemeenten in de politiezone Neteland zitten er drie gemeenten boven de alarmgrens van 20 op 100.000 inwoners. Het gaat om Herentals (35,4), Grobbendonk (26,9) en Olen (55,7). In Herenthout (11) en Vorselaar (12,6) blijven ze er fors onder. “Daarom hebben we met de vijf burgemeesters samen beslist om een capaciteitsbeperking op te leggen aan alle horecazaken in de politiezone . Vanaf zaterdag 8 augustus mogen er nog maximaal 200 klanten gelijktijdig aanwezig zijn in een horecazaak, inclusief het terras. Kinderen tellen mee, personeel niet”, zegt Mien Van Olmen (CD&V) van Herentals.

Samenscholingen

De burgemeesters willen met de maatregel - die vooral de zomerbars Jardin Albert en Baobab treft - vermijden dat er grote groepen mensen samenkomen op het grondgebied. “De beperking moet er ook voor zorgen dat de veiligheidsafstand overal kan gerespecteerd worden en dat de registratieplicht beter kan opgevolgd worden. We moeten iets doen en niet meer uitstellen want dat zou een te groot gevaar kunnen vormen.” De maatregel geldt tot en met woensdag 26 augustus, maar kan nog gewijzigd of verlengd worden. De horecazaken die door deze maatregel worden getroffen, zijn door de gemeenten op de hoogte gebracht. De politie zal hen controleren.