Matthias Van Gestel en AC Herentals pakken Belgische titel op 4x400m: “Wisten dat we sterk team hadden” Bart Spruijt

20 september 2020

20u10 0 Herentals Het mannenkwartet van Ac Herentals wervelde zaterdag in Moeskroen op de 4x400m naar het goud op het BK estafette. Met miniem verschil vloerde slotloper Matthias Van Gestel in de slotmeters de concurrentegen van ASVO en LOOI.

De top drie op de 4x400m eindigde binnen een kwartseconde. Maar het stokje van ACHL bereikte als eerste de finish. De blauwhemden van Ac Herentals bleven met 3.18.70 nipt ASVO (3.18.86), LOOI (3.18.96) en titelhouder KAAG (3.19.97) voor. Een onverhoopt succes. “Het was wel verrassend”, beaamt slotloper Matthias Van Gestel. “Vooral omdat de tegenstand erg moeilijk in te schatten viel. De meeste atleten kwamen immers weinig in actie. Zelf had ik vooraf ook maar één wedstrijd gelopen. Maar we wisten wel dat we een heel sterk team hadden. Het was echt een mooie prestatie.”

Tactisch perfect

Tactisch klopte het plan perfect. Pas in de laatste 150m kwam ACHL op kop. “Kwinten startte, Tijs liep tweede, vervolgens was het aan Michiel en ik begon er als laatste aan. Het was niet zo dat we heel de race vooraan liepen. We konden bij de rest blijven volgen”, gaat Van Gestel voort. “Ik kreeg de stok gelijktijdig met een andere atleet. Er liepen toen nog twee atleten voor ons. In de laatste bocht ben ik die twee buitenom voorbijgelopen. Ik ben niet meer naar binnengekomen en ben gewoon rechtdoor blijven spurten in baan twee. Het was heel close. Ik deed veel weerstandstrainingen de laatste tijd en dat kwam me in die laatste rechte lijn van pas.”

Op het BK indoor 400m voor junioren op 29 februari was de beloftevolle spurter ook al eens de snelste. Maar omdat hij toen één stap met z’n voet over de binnenste lijn had gezet, werd hij gediskwalificeerd. Nu was de titel wel een feit. “Dit is mijn eerste Belgische titel ooit. Ik had net mijn eerste race gelopen op een micromeeting in Herentals. Ik liet er 48.94 optekenen. Een mooie opener omdat het toen ’s avonds al koud begon te worden. Vorig jaar op het BK had ik al 48.34 gelopen. Maar er volgen geen wedstrijden meer. Ik ga nu eerst eventjes genieten.”