Marketingbureau Think Tomorrow zet nog meer in op thuiswerk: “We merkten tijdens de lockdown niet alleen de positieve effecten voor de werknemers, maar ook voor de firma zelf” Jurgen Geyselings

08 juli 2020

16u06 0 Herentals Recent onderzoek​ bevestigt dat 45% van de werknemers thuis productiever is dan op kantoor. De positieve effecten van thuiswerken kende het Herentalse marketingbureau Think Tomorrow al langer, maar die kregen door de lockdown van de afgelopen maanden een extra dimensie. Het bureau profileert zich in de toekomst daarom als ‘hybrid remote agency’, waar afgestapt wordt van het klassieke kantoormodel en thuiswerk volledig geïntegreerd wordt in het dagelijkse leven.

“Think Tomorrow is geen kantoor, het is geen werkplek of gebouw. Het zijn wij - de collega’s- die Think Tomorrow zijn én maken. Dit besef is voor ons de doorslag geweest om afscheid te nemen van het kantoormodel zoals we dit al 9 jaar kennen”, zegt Kevin Heylen, CEO van Think Tomorrow. “Thuiswerken is altijd onderdeel van onze cultuur geweest, maar in mindere mate. Nu merken we niet alleen de positieve effecten ervan voor onze werknemers, maar ook voor ons als bureau op zich. En die luxe voor beide partijen willen we blijven aanbieden.”

Vrijheid en autonomie moeten mogelijk zijn tegenwoordig. Het zijn net die vrijheid en het vertrouwen die bij ons voorop staan Kevin Heylen (CEO Think Tomorrow)

Zij die naar kantoor willen komen, zijn van harte welkom bij het Herentalse bedrijf. Al is het maar om de losse teamsfeer te bevorderen, afspraken met klanten vast te leggen of om concentratieplekken aan te bieden voor wie het thuis te druk vindt. “Willen de werknemers liever van thuis uit werken omdat ze daar productiever zijn of omdat dat makkelijker te combineren valt met het gezinsleven? Dan is dat even goed”, klinkt het. “We zitten in een snelgroeiende en veranderende maatschappij, waar vrijheid en autonomie mogelijk moeten zijn. Vertrouwen en vrijheid staan bij ons voorop.”

Volwaardige thuiswerkplek en herinrichting kantoor

Think Tomorrow wilt zijn werknemers alles geven dat ze nodig hebben om hun werk te doen. Daar hoort naast technologisch materiaal, een uitgebreid opleidings- en gezondheidsbudget, nu ook de flexibele werkomgeving bij. Ze bekijken dan ook volop de mogelijkheden omvolwaardige thuiswerkplekken te financieren.

Daarnaast zal ook het kantoor een volledige make-over ondergaan. “We bekijken momenteel hoe we de inrichting van ons kantoor nog productiever kunnen maken, met aandacht voor ergonomie en akoestiek. We voorzien plekken om geconcentreerd te werken, afgesloten vergaderruimtes en hubs die de creativiteit boosten”, gaat Johnny Berkmans verder. “En er zijn nog ideeën voor de toekomst. De mogelijkheden met een flexibel kantoor zijn immers eindeloos.”

Door thuis te werken ervaren we minder stress en hebben we meer tijd vrij voor het gezin of te sporten, een luxe die we niet meer kwijt willen Johnny Berkmans

Het effect van thuiswerken op ons milieu is groot. Daar werkt het team van digitale specialisten dan ook graag aan mee. “Verplaatsingen beperken en de hoeveelheid schadelijke brandstof zo aanzienlijk verminderen, is voor ons een logische keuze”, gaat het verder. “Ook door de vrijheid te hebben van thuiswerken, ervaren we minder stress. Zowel in het verkeer, als op kantoor en in onze alledaagse organisaties. Bovendien hebben we meer tijd vrij voor ons gezin of om te sporten. Een luxe die we liever niet verliezen, natuurlijk.”

Focus op resultaten

Think Tomorrow gelooft niet in traditionele blokken van 8 uur. “Werken op kantoor of thuis wisselen elkaar af. Vroeger stoppen, later beginnen of een telefoontje tijdens een wandeling. Daar draait wellbeing echt om. Niet om dat ene verplichte uurtje middagpauze”, aldus Kevin Heylen. Think Tomorrow stapt hiermee af van het klassieke 9-to-5-model en verschuift de focus naar de resultaten. “Met die flexibele werkuren hebben we meer tijd vrij om creatief te zijn, wilde dingen te doen en onszelf te verbeteren als persoon en als team. Communicatie blijft natuurlijk wel de sleutel tot succes”, verduidelijkt Kevin Heylen. “Of deze nieuwe aanpak zal werken, kunnen we alleen maar hopen. Maar de afgelopen periode heeft ons wel doen proeven van de mogelijkheden. Die willen we dan ook blijven benutten.”