Marketingbureau Think Tomorrow werkt op de langste dag van het jaar gratis voor goede doel: ‘We zijn hiervoor volop op zoek naar kandidaten’ Jurgen Geyselings

06 mei 2020

12u58 0 Herentals Marketingbureau Think Tomorrow uit Herentals helpt vzw’s met een digitale boost tijdens de lockdown. Ze staan op vrijdag 19 juni volledig gratis ten dienste van één goed doel. Het marketingbereau gaat hiervoor volop op zoek naar kandidaten die zich kunnen aanmelden via www.midsummermadness.be.

Voor het vijfde jaar op rij schenkt het Kempens digitale marketingbureau Think Tomorrow zijn expertise voor één dag volledig gratis aan een vzw. Dat doen de Herenalsenaren onder de noemer ‘Midsummer Madness’. Het team van marketeers, web developers en social media specialisten werkt dan een dag lang gratis voor één van de ingeschreven goede doelen.

Langste dag

“Midsummer Madness is de naam van ons intern evenement”, verduidelijkt Kevin Heylen, zaakvoerder bij het marketingbureau. “Het is een dag waarop we met één team werken aan één project. De term ‘Midsummer’ is gekozen omdat we het evenement letterlijk laten doorgaan aan het begin van de zomer. Doorgaans is dat op de langste dag van het jaar, 21 juni. Dit jaar valt die dag op een zondag, dus dat paste niet. Maar op 19 juni is het ook nog lang licht.”

We willen de vzw’s dat extra opstapje bieden dat ze juist nu, tijdens de semi-lockdown, meer dan nodig hebben Kevin Heylen

De motivatie die achter het evenement schuilt, is duidelijk. “Vzw’s hebben vaak niet de middelen om straffe campagnes te laten uitwerken. En de huidige maatregelen tijdens de semi-lockdown zijn ook geen helpende hand. Daardoor geraakt hun prangende boodschap vaak niet ver genoeg verspreid en dat is jammer”, gaat de zaakvoerder verder. “We willen het opstapje bieden dat ze nu meer dan ooit nodig hebben.”

Vorig jaar was het de beurt aan de Epilepsie Liga, we bedachten voor hen een sterke online campagne met Jens Dendoncker in de hoofdrol Johnny Berkmans

In het verleden hielp Think Tomorrow al verschillende vzw’s met hun Midsummer Madness. “Zo hielpen we tijdens onze eerste Midsummer Madness twee vzw’s tegelijk. Voor Rondpunt vzw maakten we een sensibiliseringscampagne en voor Stuivenberg pakten we de interne communicatie aan via een online kalender”, verduidelijkt Johnny Berkmans, Managing Partner bij het Herentalse bedrijf. “In 2017 focusten we voor Blijdorp en Feestvarken op rebranding en een voorstel voor een nieuwe website. En in 2018 hielpen we het Belgisch centrum voor Geleidehonden. Vorig jaar was dan de Epilepsie Liga aan de beurt. Daar bedachten we een sterke online campagne voor met ambassadeur Jens Dendoncker in de hoofdrol.”

Kandidaturen

Dit jaar gaat Midsummer Madness door op vrijdag 19 juni. “De inschrijvingen staan open. Alle vzw’s die nood hebben aan een sterke online campagne kunnen zich dus nu kandidaat stellen via de website www.midsummermadness.be”, aldus Johnny Berkmans. Inschrijven kan nog tot en met 31 mei en op 3 juni wordt dan met het hele team de winnaar voor Midsummer Madness 2020 gekozen.