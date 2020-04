Exclusief voor abonnees Marc (61) mag als eerste genezen coronapatiënt AZ Herentals verlaten: “Een herniaoperatie was peanuts in vergelijking met dit virus” Wouter Demuynck

01 april 2020

19u03 0 Herentals Afgelopen maandag heeft Marc Laenen (61) als eerste genezen coronapatiënt het AZ Herentals mogen verlaten, na een verblijf van één week. Zijn ontslag uit het ziekenhuis mocht hij peanuts in vergelijking met dit”, getuigt Marc. Afgelopen maandag heeft Marc Laenen (61) als eerste genezen coronapatiënt het AZ Herentals mogen verlaten, na een verblijf van één week. Zijn ontslag uit het ziekenhuis mocht hij zowaar officieel maken door een lintje door te knippen . “Ik moest al eens geopereerd worden voor een hernia in mijn rug, maar dat wasin vergelijking met dit”, getuigt Marc.

Marc Laenen, die sinds kort in Herentals woont maar afkomstig is uit Lille, belandde vorige week maandag in het ziekenhuis. Hij had zich eerder al een tweetal weken grieperig gevoeld, maar nu waren de koorts en hoestbuien niet meer te harden. Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis, luidde het verdict coronavirus al vrij snel. “Door dat grieperig gevoel was ik eerst naar de huisarts gegaan. Die zei om het griepje uit te zieken. Waarschijnlijk was het coronavirus toen al een beetje in het lichaam binnengeslopen. Je verzwakt dan stilaan totdat de corona de bovenhand haalde”, getuigt Marc.

