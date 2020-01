Man wint vertrouwen van collega’s, gaat met hen zwemmen en filmt hen stiekem naakt: na ontslag dreigt ook 12 maanden cel Jef Van Nooten

28 januari 2020

12u41 7 Herentals Een (ontslagen) werknemer van stad Herentals heeft jarenlang stiekeme filmpjes gemaakt van vrouwen. Ook drie van zijn collega’s werden het slachtoffer. Hij filmde hen naakt in de kleedhokjes van zwembad Netepark in Herentals. “Ook op trein en café filmde hij vrouwen”, zegt openbaar aanklager Bo Piedfort.

Tijdens het onderzoek bleek dat de 51-jarige K.D. uit Antwerpen al zes jaar lang stiekeme filmpjes maakte. “Op zijn computer zijn tal van filmpjes aangetroffen van verscheidene vrouwen die stiekem gefilmd werden van 2013 tot 2019. Hij filmde de vrouwen onder meer op café en trein, verduidelijkt Bo Piedfort.

Gsm

De man ging steeds verder. Hij filmde niet meer alleen stiekem op openbare plaatsen, maar ook naakte vrouwen in de kleedhokjes van zwembad Netepark. Drie collega’s van de man bij stad Herentals werden het slachtoffer. Het voyeurisme kwam op 13 juni 2019 aan het licht. “Hij was die dag weer gaan zwemmen met een collega. Terwijl de vrouwelijke collega zich na afloop omkleedde, zag ze een gsm aan de onderkant van het kleedhokje.”

Harde schijf

De vrouw confronteerde K.D. met hetgeen ze gezien had. “Per ongeluk laten vallen”, was zijn uitleg. Het filmpje dat hij gemaakt had, heeft hij wellicht in allerijl gewist, want hij toonde ook de gsm aan zijn collega om zijn onschuld te bewijzen. “Toch werd een onderzoek gestart. Daarbij zijn dan een paar dagen later de filmpjes naar boven gekomen. Opvallend: op 13 juni had hij veel filmpjes verwijderd van zijn harde schijf, maar ze konden gerecupereerd worden”, aldus nog aanklager Bo Piedfort.

In het onderzoek werden drie slachtoffers weerhouden die naakt zijn gefilmd. “Ze hadden allemaal een vertrouwensband met de beklaagde. Hij was niet alleen een collega, maar ook een vriend geworden. Ze vertrouwden hem blindelings”, klinkt het bij de advocaten van de slachtoffers. “Mijn cliënte is sindsdien heel voorzichtig geworden in haar omgang met mannen. Haar onschuld die ze vroeger had, is volledig weg. Ze schaamt zich.”

Verbod

De slachtoffers eisen niet alleen een schadevergoeding, maar hopen ook dat de rechtbank K.D. een verbod oplegt om nog in openbare zwembaden te komen. Het openbaar ministerie vordert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. “Het is belangrijk dat hij een behandeling volgt voor zijn psychologische therapie.”

Ontslag

De advocaat van K.D. vraagt een probatie-opschorting. Dan moet de man voorwaarden volgen, maar behoudt hij zijn blanco strafblad. “Dat is belangrijk om nieuw werk te vinden, want stad Herentals heeft hem na 20 jaar ontslagen naar aanleiding van deze feiten”, zegt meester John Maes. “Aanvankelijk heeft hij ontkend, maar dat was uit schaamte. Hij beseft nu dat hij therapie nodig heeft en is daar in oktober al mee gestart.”

Vonnis op 25 februari.