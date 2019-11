Man valt nieuwe vriend van ex aan met hamer: “Internering is nodig, want de kans dat hij hervalt, is groot” Toon Verheijen

13 november 2019

13u34 0 Herentals Een man (29) uit Geel – J. - riskeert een internering omdat hij afgelopen zomer de nieuwe vriend van zijn ex enkele keren met een hamer op het hoofd heeft geslagen in Herentals. “Ik zag haar graag. En toen zag ik hem. Maar ik kan me niets herinneren van de feiten zelf. Ik weet wel dat ik in die periode mezelf niet was.” Tijdens de behandeling van de rechtszaak verloor de beklaagde weer bijna de controle over zichzelf en moest hij uit de rechtszaal verwijderd worden.

In maart 2019 werd er al eens een dossier opgesteld tegen de beklaagde, nadat hij zijn vriendin klappen had gegeven. Later verbrak ze de relatie. In juli van dit jaar trok hij echter naar haar woning en daar liep het volledig uit de hand. Hij sloeg haar huidige vriend met een hamer op het hoofd. “Ik weet niet meer wat ik gedaan heb. Ik kan me dat niet herinneren. Ik weet alleen dat ik het in die periode enorm moeilijk had. Ze had me al zo veel bedrogen. Het was de zoveelste keer. Ik zag haar echt graag.” Dat was wat de man verklaarde aan de rechter.

Vuile smeerlap. Je hebt mijn zoon drugs gegeven en je bent een verkrachter. Ik zou mijn zoon nooit iets aandoen. Verdachte in zaak moordpoging tegen de burgerlijke partij

Stoppen slaan door

Maar kort daarop sloegen de stoppen bij de man weer door, toen meester Andy Boermans als burgerlijke partij het woord nam. Hij deed een kort relaas van de dag waarop J. met de hamer toesloeg. Maar toen Boermans verklaarde dat de ex naar boven was gelopen om het zoontje van de beklaagde te beschermen, sloegen de stoppen door. “Vuile smeerlap. Je hebt mijn zoon drugs gegeven. En je bent een verkrachter. Ik zou mijn zoon nooit iets aandoen”, riep hij naar de vriend van zijn ex. Vier agenten moesten de man in bedwang houden en dat leek even te lukken. Maar tijdens het pleidooi van zijn eigen raadsman Peter Janssens werd het hem plots toch te veel en verliet hij alsnog geboeid de rechtszaal. Hij riep zijn ex nog na dat haar nieuwe vriend haar nog wel zou verkrachten.

Feiten

Volgens de burgerlijke partij pleegde J. de feiten van 9 juli met voorbedachte rade en ging het wel degelijk om een poging tot moord. “Hij is naar daar gekomen met een rugzak met een hamer erin”, zegt Boermans. “Het was duidelijk goed voorbereid.” Dat bleek ook uit het onderzoek, want onder meer in de gsm van de verdachte werden talloze berichten gevonden die verwezen naar ‘de spast’, het slachtoffer. Hij dreigde er ook mee hem ‘kapot te slagen’.

In het psychiatrisch verslag is sprake van een geestesstoornis met een groot gevaar op recidive. Daarom is een behandeling nodig en vorderen we de internering Cathérine Dederen

Internering

Het openbaar ministerie vordert uiteindelijk de internering, maar gaat ook niet voorbij aan de ernst van de feiten. “J. was naar de woning gekomen, ging binnen en zag daar de nieuwe vriend van zijn ex zitten”, zegt openbaar aanklaagster Catherine Dederen. “Hij heeft hem dan met een hamer verschillende keren op het hoofd geslagen. Het slachtoffer liep twee schedelfracturen op, drie gebroken ribben en een klaplong. Hij verkeerde zelfs even in levensgevaar. In het psychiatrisch verslag is sprake van een geestesstoornis met een groot gevaar op recidive. Daarom is een behandeling nodig en vorderen we de internering.” Vonnis op 27 november.