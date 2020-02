Man maakt naaktfilmpjes van collega’s in kleedhokjes zwembad: één jaar voorwaardelijk Toon Verheijen

25 februari 2020

11u19 2 Herentals Ook drie van zijn ex-collega’s werden het slachtoffer. Een voormalige werknemer van de stad Herentals is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar nadat hij jarenlang filmpjes had gemaakt van vrouwen.

De 51-jarige man filmde zijn slachtoffers onder meer op de trein en op café, maar hij ging ook veel verder. Hij filmde hen ook naakt in de kleedhokjes van zwembad Netepark in Herentals. De feiten vonden plaats tussen 2013 en 2019 en kwamen uiteindelijk pas midden vorig jaar aan het licht. Hij was die dag weer gaan zwemmen met een collega. Terwijl de vrouwelijke collega zich na afloop omkleedde, zag ze een gsm aan de onderkant van het kleedhokje.

Onderzoek

De vrouw confronteerde K.D. met hetgeen ze gezien had, maar hij verklaarde dat hij zijn gsm had laten vallen. Het filmpje dat hij gemaakt had, had hij wellicht gewist, want hij toonde ook de gsm aan zijn collega om zijn onschuld te bewijzen. Uiteindelijk werd er toch een onderzoek gestart en konden tijdens het onderzoek ook de filmpjes van die bewuste dag gerecupereerd worden.

Onschuld kwijt

De drie vrouwen die hij naakt had gefilmd, waren allemaal bekenden. Volgens de advocaten van de slachtoffers zijn ze angstig geworden. “Mijn cliënte is sindsdien heel voorzichtig geworden in haar omgang met mannen. Haar onschuld die ze vroeger had, is volledig weg. Ze schaamt zich”, liet een van de advocaten tijdens de behandeling van de zaak weten.