Man krijgt in mei 2018 straf met uitstel voor drugsfeiten maar nu blijkt dat hij al die tijd nog gebruikte en verkocht: “Klantenkaart is nu echt wel vol” Toon Verheijen

09 maart 2020

11u33 0 Herentals Een man uit Herentals verscheen maandag voor de zoveelste keer voor de strafrechter in het kader van een drugsdossier. N.B. liep in het verleden al verschillende veroordelingen op. De laatste dateerde van 18 mei 2018 en toen kreeg hij de kans om in therapie te gaan. Nu blijkt dat hij zelfs op het moment van die uitspraak nog volop gebruikte, dealde en zijn woning ter beschikking stelde aan anderen om drugs te gebruiken.

Je kon openbaar aanklager Wim Smet bijna hardop horen zuchten toen N.B. maandagmorgen voor de rechtbank verscheen. “Hij heeft in het verleden al verschillende veroordelingen opgelopen voor drugsfeiten”, aldus de openbaar aanklager. “De laatste keer was in mei 2018. Hij kreeg toen probatieuitstel met de bedoeling dat hij aan zijn drugsprobleem zou werken. Hij verklaarde dat zelf ook want hij zou inzien dat de drugs zijn leven beheersten.”

Handeltje

Maar vlak na die veroordeling kwamen er bij de politie opnieuw meldingen binnen dat N.B. zich met drugs zou inlaten en dat resulteerde in een huiszoeking in januari van dit jaar. “En het was weer prijs”, aldus de openbaar aanklager. “Cocaïne, speed, mdma, producten om GHB te maken. Hij was dus duidelijk nog bezig. Het enige positieve aan héél het verhaal is dat hij bekentenissen heeft afgelegd. Hij geeft toe drugs te gebruiken, hij geeft toe dat anderen bij hem mogen komen om te gebruiken én hij geeft toe dat hij ook wat verkoopt. En dat al twee jaar! Dus zelfs op het moment dat hij in mei 2018 het uitstel kreeg, was hij nog bezig. Wel, zijn klantenkaart is nu stilaan wel vol. Hoeveel kansen moeten wij nog geven? Ik weet dat van een drugsverslaving af geraken een proces is van vallen en opstaan, maar er zijn grenzen. Hij heeft kansen genoeg gehad. Het is nu aan anderen om kansen te krijgen die ze wel willen grijpen. Ik vorder dan ook een celstraf van dertig maanden. We willen hem niet opgeven, maar we voelen ons toch bedrogen. We kunnen niet anders meer dan repressief optreden.”

Begeleiding

De verdediging erkent de feiten, maar hoopt toch op een kans. “Hij heeft zich ook nooit willen verrijken, maar verkocht om zijn eigen drugs te kunnen bekostigen”, klonk het bij de advocaat van N.B. “Hij heeft inderdaad veel kansen gehad. We begrijpen de ergernis ook. Hij heeft al eens een ambulante begeleiding gekregen, maar dat is duidelijk niet genoeg. Opsluiten in de gevangenis is ook de oplossing niet, want dan blijft het probleem. Wij ijveren voor een residentiële begeleiding.”

Vonnis op 24 maart.