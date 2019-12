Man betrapt met gestolen brommer: “Gekocht van Sinterklaas” Jef Van Nooten

02 december 2019

11u08 0 Herentals Een man uit Herentals werd op 6 augustus betrapt met een gestolen brommer. “Gekocht van Sinterklaas. En de nummerplaat gekregen van Zwarte Piet”, verklaarde de man aan de politie. In combinatie met een reeks andere feiten riskeert de man nu 2 jaar cel.

De 31-jarige T.T. uit Herentals is de voorbije maanden meermaals in contact gekomen met de politie. Het leverde hem uiteindelijk een dagvaarding op voor onder andere diefstal, heling, verboden wapenbezit, vervaardigen van speed, valse naamdracht en mondelinge bedreigingen.

Heling

De heling waarvan de man verdacht wordt, heeft betrekking op de aankoop van een gestolen brommer. De politie betrapte T.T. op 6 augustus terwijl hij de brommer aan het voortduwen was. De man kwam met een wel heel verrassend verhaal op de proppen toen de agenten hem aanspraken. “Hij vertelde dat hij de brommer had gekocht van Sinterklaas. De nummerplaat op de brommer had hij gekregen van Zwarte Piet””, vertelt openbaar aanklager Sofie Bruyninckx.

Eén maand eerder, op 4 juli, was de politie al eens opgeroepen naar een woonzorgcentrum in Herentals. T.T. was er onder invloed van drugs aangetroffen. “Hij gaf een valse naam op aan de politie en dreigde er mee een kopstoot te geven als de agenten hem zouden aanraken”, vervolgt Bruyninckx. “De politie heeft tot 2 keer toe peperspray moeten gebruiken om hem te overmeesteren. Hij bleek in het bezit van GHB en 22,93 gram amfetamine.”

Bananen

De man pleegde in de zomer ook een diefstal bij Colruyt. Hij stal er bio-bananen. In oktober belandde hij uiteindelijk in de gevangenis nadat de politie werd opgeroepen omdat hij onophoudelijk op een deur aan het bonken was van een kennis in Westerlo. “Hij was zeer geagiteerd en gedroeg zich verbaal agressief. In zijn jas zat een vouwmes, en hij had speed en xtc op zak.”

Sleutel

De beklaagde werd al zeven keer eerder correctioneel veroordeeld. De aanklager vraagt nu een gevangenisstraf van 2 jaar. T.T. zelf hoopt met een werkstraf weg te komen. “Ik wist echt niet dat die brommer gestolen was”, verklaarde hij maandag aan de rechter. “Ik kocht het van een man die ik op café was tegen gekomen. Omdat hij ook in het bezit was van de sleutel, stelde ik me er geen vragen bij.”

Vonnis op 16 december.