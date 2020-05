Man (40) beschadigt auto’s tijdens het driften in Zandstraat en spuwt naar agenten Wouter Demuynck

11 mei 2020

17u09 0 Herentals De politie Neteland heeft vrijdag rond middernacht in Herentals een 40-jarige man gearresteerd voor weerspannigheid en het spuwen naar agenten. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de man aangehouden en hem onder elektronisch toezicht geplaatst.

De politie was opgeroepen omdat de man met zijn voertuig aan het driften was in de Zandstraat in Herentals en daarbij andere auto’s en een verkeersbord had beschadigd. “Toen hij bestuurlijk gearresteerd werd voor dronkenschap, reageerde de man weerspannig en spuwde hij naar de agenten van politiezone Neteland”, aldus een woordvoerder van het parket.

Het parket Antwerpen heeft de man voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die heeft de man aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer.