Madamme Plasman (85) sluit na zestig jaar oudste winkel van Herentals. “Vanaf oktober ga ik genieten van het ‘goei’ leven” Jurgen Geyselings

26 augustus 2019

11u19 6 Herentals Verscholen tussen winkelketens zoals Blokker, Zeeman en Veritas ligt in de Herentalse winkelstraat Zandstraat de authentieke kousenspeciaalzaak ‘Huis Plasman’. Zaakvoerster Lea Verhesen (85) zet op 1 oktober een punt achter haar zestigjarige carrière als ‘Mevrouw Plasman’. Met de verdwijning van de oudste winkel in Herentals verliest de Zandstraat één van haar vriendelijkste en bekendste winkeldames.

Vooraan in de meest bekende winkelstraat van Herentals bevindt zich ‘Huis Plasman’. De kleine, sympathieke kousenwinkel is Herentals’ oudste winkel en zal op 1 oktober voor de laatste keer de deuren openen. Lea Verhesen, zaakvoerster en in de Keizerstede beter bekend als ‘Madamme Plasman’ is met haar vijfentachtig lentes de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij. Ze baat haar zaak al uit sinds 1959 en voorzag gedurende een periode van zestig jaar vele dames, heren en kinderen van een mooi en kwaliteitsvol paar sokken. In het verleden werden er naast sokken ook allerlei naaisterbenodigdheden aan de man gebracht, of beter gezegd aan de vrouw in dit geval. Na een loopbaan van zestig jaar besluit Lea om de deuren van haar zaak voorgoed te sluiten. “Ik heb enorm genoten van het sociale contact met de vele klanten in de winkel en zal dat contact sowieso missen in de toekomst, net zoals de klanten ook mij zullen missen”, vertelt Madamme Plasman.

Overname

Lea Verhesen begon als jonge verkoopster in de zaak bij de vroegere eigenares, een Waalse die amper Nederlands sprak. Op vijfentwintigjarige leeftijd nam Lea de kousenspeciaalzaak over van haar toemalige bazin. “Deze Waalse vrouw gaf haar achternaam aan de zaak, en bij de overname heb ik de naam van de zaak niet veranderd”, weet Lea. “Uit respect voor mijn voorganger. Gedurende zestig jaar heb ik amper iets veranderd aan het interieur van ‘Huis Plasman’. Zelfs de authentieke bel aan de deur bleef, hoewel ze de laatste tijd niet meer werkt. Vanuit mijn woonkamer ga ik tegenwoordig af op het geluid van een opengaande deur om te merken of er klanten de zaak binnenkomen.”

De klanten met raad en daad bijstaan, dat vond ik het allerleukste aan de job Lea Verhesen

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, ook voor ‘Huis Plasman’. De winkel die in het verleden zes dagen op zeven open was, sluit op 1 oktober onherroepelijk. “Het helpen en informeren van de klanten bij een aankoop in de winkel, dat vond ik het allerleukste aan mijn job”, gaat Lea verder. “Daar loopt het in mijn ogen fout bij de grote ketens die meer en meer de bovenhand halen in de winkelsector. Als Madamme Plasman vond ik het belangrijk om tijd te steken in de klanten, zodat ze tevreden en met voldoende kennis van zaken terug buiten wandelden. Iets waar men in de grote ketens weinig tot geen belang aan hecht.”

‘Goei leven’

Madamme Plasman zal na 1 oktober alvast niet in een zwart gat vallen. “Ik genoot nu al van een gezellige babbel en een bijhorend lekker drankje in één van de vele Herentalse horecazaken”, vertelt Lea. “Vanaf 2 oktober zal ik mijn carriere als winkeluitbaatster achter mij laten en ten volle kunnen genieten van mijn pensioen en van het ‘goei’ leven. Bij deze wil ik alle klanten die gedurende zestig jaar langskwamen in Huis Plasman ten volle bedanken.”