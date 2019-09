Luierbox zamelt luiers in, om ze daarna te schenken aan kwetsbare gezinnen Wouter Demuynck

27 september 2019

19u36 0 Herentals Gezinnen die luiers op overschot hebben kunnen die vanaf 1 oktober in Luierboxen in de zeven gemeenten van Huis van het Kind Middenkempen deponeren, zodat armere gezinnen er gebruik van kunnen maken. Vanaf januari 2020 zullen de luiers onder kwetsbare gezinnen verdeeld worden.

De kosten van luiers zijn een flinke hap uit het budget van jonge ouders, zeker bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Om hen te helpen, start het Huis van het Kind Middenkempen met een nieuw project: de Luierbox. “Als jonge vader heb ik die rekening ook eens gemaakt. Het gaat toch al snel om enkele honderden euro’s per jaar”, zegt Kobe Vercauteren (Actiev), schepen van Jeugd en Kinderopvang in Vorselaar en peter van het project. “Deze Luierbox kan daar een antwoord op bieden. Als kinderen groeien, is er een overschot aan luiers. Vroeger bleven die stof vergaren, maar nu kunnen de resterende luiers in de boxen gedeponeerd worden.”

Huis van het Kind Middenkempen en zijn partnergemeenten - Herentals, Kasterlee, Lille, Vorselaar, Grobbendonk, Olen en Herenthout - starten op 1 oktober met het inzamelen van luieroverschotten in de Luierboxen. Elke gemeente bepaalt zelf waar ze die boxen plaatst. In Herentals vind je vanaf 1 oktober Luierboxen in de bibliotheek, het Hummeltjeshof, campus Spiegelfabriek, het administratief centrum en sportcomplex De Vossenberg. De ingezamelde luiers worden in pakketjes per maat herverdeeld. Vanaf januari bezorgen de partners van het Huis van het Kind ze dan aan de meest kwetsbare gezinnen.