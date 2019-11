Lierseweg tussen Bergenstraat en Sint-Jansstraat tijdelijk afgesloten Wouter Demuynck

19 november 2019

14u18 0 Herentals In de week van 25 november vinden er rioleringswerkzaamheden plaats op de Lierseweg, tussen de Bergenstraat en de Sint-Jansstraat. De straat is daardoor enkele dagen afgesloten voor het doorgaand verkeer.

De werkzaamheden starten op maandag 25 november om 8 uur. Als alles vlot verloopt is de straat tegen woensdagavond terug vrij. Bij slechte weersomstandigheden wordt er nog verder gewerkt op donderdag 28 en vrijdag 29 november.

Verkeer dat het centrum verlaat volgt een omleiding via de Molenvest, de Gildelaan en de Herenthoutseweg. Plaatselijk verkeer in de richting van het centrum rijdt via de Vestingstraat, Bolwerkstraat en Schoolstraat. Het verkeer uit Grobbendonk wordt aan het kruispunt van de ring en de Lierseweg doorverwezen naar de Herenthoutseweg om het centrum in te rijden.