Lierseweg één maand onderbroken door verhuis nieuwe boogbrug over Albertkanaal Wouter Demuynck

09 juli 2019

14u14 0 Herentals De verhuis van de nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg naar zijn definitieve plaats start op zaterdag 3 augustus. Verwacht wordt dat de werkzaamheden tot 2 september zullen duren. Dat zal de nodige verkeershinder met zich meebrengen voor het doorgaand verkeer.

Initieel zou de Lierseweg vanaf 17 juni al onderbroken zijn om de nieuwe brug te verhuizen, maar door een kleine fout in de uitvoering liep het project vertraging op. Aan de tijdelijke brug moet de aannemer bovendien deze donderdag nog een brugvoeg herstellen. De werkzaamheden duren één dag en vinden plaats tussen 9 en 16 uur. In beide richtingen blijft verkeer mogelijk, maar er staan wel tijdelijke verkeerslichten opgesteld.

Vanaf 3 augustus begint het echte werk dan met de verhuis van de boogbrug naar de nieuwe locatie. Die karwei zal veel verkeershinder met zich meebrengen. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding via de E313 langs de op- en afritten Herentals-West en Herentals-Oost. Fietsers volgen een omleiding via de brug aan de Herenthoutseweg. De verplaatsing van de brug op zich vindt plaats op 10 en 11 augustus. De Vlaamse Waterweg zorgt voor enkele kijklocaties, zodat kijklustigen alles van zeer nabij veilig kunnen meemaken.

Na het verplaatsen van de brug worden de kruispunten aan beide kanten van de brug opnieuw aangelegd. Van vrijdagavond 23 augustus tot maandagochtend 26 augustus werkt de aannemer aan het kruispunt van de De Beukelaer-Pareinlaan. Plaatselijk autoverkeer volgt een omleiding via de Koeterstraat en de Ekelstraat. Fietsers volgen de ventweg naast de Lierseweg.

Van maandag 26 augustus tot zondag 1 september is het kruispunt van Rietbroek aan de beurt. Fietsers kunnen passeren, plaatselijk autoverkeer volgt een omleiding via Wolfstee. Na de werkzaamheden plaatst de stad een tractorsluis in Rietbroek, om zo het sluipverkeer in de straat te ontmoedigen.