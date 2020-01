Liberale Vrouwen Herentals klinken op nieuwe jaar Jef Van Nooten

27 januari 2020

20u42 0 Herentals De Liberale Vrouwen Herentals hebben hun nieuwjaarsreceptie gehouden: Schol 2020. Het was de 7de keer dat de Liberale Vrouwen Herentals dit deden.

“De nieuwjaarsreceptie is uitgegroeid tot een succesvolle traditie”, klinkt het. “Onze voorzitter Annita Maes was terecht trots en dankbaar dat we politieke partijen van Herentals en omstreken mochten verwelkomen. 2019 was een zeer fijn werkingsjaar en we kijken samen uit naar de uitdagingen voor 2020.”

Op woensdag 12 februari staat de eerste activiteit voor dit jaar gepland, een workshop over aromatherapie en voetreflexologie in Tai Ton. Het jaarlijks ontbijt in Karmel zal doorgaan op zondag 14 juni.