Leven in Herentals valt stil: straten en station liggen er verlaten bij Wouter Demuynck

16 maart 2020

13u31 0 Herentals De Herentalsenaren lijken de raad om zo veel mogelijk thuis te blijven goed op te volgen. In volle coronatijden waren onder meer in het station en de Zandstraat, de belangrijkste winkelstraat van Herentals, nauwelijks mensen te zien.

De NMBS had al aangekondigd dat een 95-tal piekuurtreinen afgeschaft worden aangezien veel mensen nu thuis werken en ze zelf een pak werknemers missen. Het treinstation lag er dan ook verlaten en ook bij de busstations was geen kat te bespeuren. Chauffeur Jacques Coppens (55) hing in zijn bus een lint zodat zijn passagiers niet te dicht bij hem kunnen zitten. Aan het station kwam echter geen enkele passagier opdagen.

Defecte toiletten

De coronamaatregelen zorgen trouwens voor wel meer ongemakken voor de buschauffeurs van De Lijn. Het toeval wil dat de toiletten aan het station, waarvan de chauffeurs altijd gebruik kunnen maken dankzij een sleutel, sinds donderdag defect zijn. “De Lijn had daarom een overeenkomst gesloten met koffiezaak Koffie & Zo, vlak tegenover het station, dat chauffeurs bij hen naar het toilet zouden kunnen gaan. Nu ook de cafés gesloten zijn, wordt dat inhouden”, lacht Jacques. “Het is toch een klein probleem, zeker voor de vrouwen.”

De chauffeurs moeten nu daarom zelf een oplossing bedenken. “Iets verderop is er een bakker waarop enkele chauffeurs al een beroep hebben gedaan, maar dat is natuurlijk geen openbaar toilet. Stel dat er 50 chauffeurs komen vragen of ze er naar toilet kunnen gaan, dan kan je er bij wijze van spreken al iemand zetten om de toiletten te poetsen en de mensen te ontvangen (lacht).”