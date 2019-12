Leerlingen maken houten silhouetten van dieren voor kerststal Wouter Demuynck

03 december 2019

In de kerststal op de Grote Markt in Herentals pronken sinds dinsdag een os, ezel en enkele schapen. In hout weliswaar, want acht leerlingen houtbewerking van Campus Scheppersstraat kregen van de dienst toerisme de vraag om houten silhouetten van de dieren te vervaardigen.

Het resultaat mag gezien worden en zo moet er ook niet gevreesd worden voor dierenleed. De kerstperiode in Herentals gaat komende zondag pas echt van start. Dan staan zowel aan de noordkant als de zuidkant allerlei kraampjes tijdens de kerstmarkt.