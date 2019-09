Leerkracht-goochelaar bezorgt leerlingen kOsh een fijne start van het nieuwe schooljaar Jurgen Geyselings

02 september 2019

10u05 0 Herentals Op Campus Ieperstraat van het kOsh (Katholiek Onderwijs Stad Herentals) werden de leerlingen vanochtend naar jaarlijkse gewoonte ontvangen door leerkracht Danny Sels. De praktijkleerkracht houtbewerking staat al sinds 2001 op de openingsdag van het nieuwe schooljaar de leerlingen op te wachten op een leuke en speelse manier. Vandaag verscheen Meneer Sels op de speelplaats van de school als een geheimzinnige goochelaar.

Danny Sels, praktijkleerkracht houtbewerking op Campus Ieperstraat van kOsh, zorgt al vele jaren voor een leuke en aparte start van het schooljaar voor de leerlingen. Ieder jaar vindt hij wel een nieuwe typetje waarmee hij de leerlingen kan vermaken bij aankomst op de eerste schooldag. Vandaag verscheen Danny Sels als een goochelaar op de speelplaats en kreeg hij vele leuke reacties van de aanwezige leerlingen.

Op deze manier is het ijs snel gebroken bij de nieuwe leerlingen op onze school en wordt er al vanaf minuut één flink wat afgelachen Danny Sels

“Ik ontvang de leerlingen al sinds 2001 op een speelse manier bij aanvang van het nieuwe schooljaar”, vertelt de goochelende leerkracht. “Vroeger werden de leerlingen ontvangen in een ongezellige refter en zo is het idee ontstaan om er iets leukers en minder saai van te maken. Ieder jaar weer krijg ik van de leerlingen en de collega’s op school positieve en leuke reacties, het ijs is op deze manier tevens snel gebroken bij de nieuwe leerlingen op school en er wordt al vanaf minuut één flink wat afgelachen. Een luchtig onthaal en een bulderlach bij leerkrachten en leerlingen, de ideale start van het nieuwe schooljaar als je het mij vraagt!”

De leerlingen op school zijn alvast onder de indruk van de goochelkunsten van Meneer Sels. “Het is enorm fijn om op deze manier ontvangen te worden op mijn nieuwe school”, weet Charlotte He, eerstejaarsleerling bij kOsh. Ook haar klasgenootje Lucas Swolfs was onder de indruk van de verschillende trucs die Meneer Sels uit zijn handen toverde. “Ik had het totaal niet verwacht. Eerst kwam Meneer Sels op de proppen met een lege strip, zonder dat iemand het gezien had was iets later het eerste prentje van de strip te zien en nog even later was het nog gekker: het prentje was zelfs ingekleurd. Van een rare goocheltruc gesproken!”

Danny Sels was met zijn act als goochelaar niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden maakte hij op de openingsdag van het schooljaar al zijn opwachting als portier, levend standbeeld, nieuwe directrice, fotograaf, toerist en nog veel meer typetjes.