Laureaten KWB zomercompetitie volleybal gehuldigd Jef Tegenbos

29 juni 2019

09u03 0

De KWB van Herentals heeft een succesvolle zomercompetitie voor recreatieve volleybalploegen achter de rug. De vereniging van voorzitter Firmin Ryken zet daarmee een stevige Herentalse volleybaltraditie verder. De zomercompetitie was aan zijn 58ste jaargang toe, voor de beker werd voor de 55ste keer gestreden.

De deelnemers van de zomercompetitie werden naar jaarlijkse gewoonte ontvangen door het stadsbestuur. Dit keer was de Lakenhal de uitvalsbasis. De Jeankes en KWB Herentals wonnen respectievelijke in reeks 1 en reeks 2. Beach Babe’s waren de laureaten in het beachvolleybal bij de jeugd.

Beach Babe’s en de Jeankes wonnen de beker van de stad Herentals bij de jeugd en de senioren. De Molekens mocht pronken met de Belfius Beker, ‘t Kafeeke won de kleine finale. d’Oukes kregen de trofee van de meest sportieve ploeg. Yellow Tigers, een ploeg die bestond uit zes dames, werd de eerste eigenaar van de trofee ‘Moed en volharding’.