Landschap vzw en Welkom Wolf organiseren infowandeling over wolven in de Kempen Wouter Demuynck

08 oktober 2020

14u00 0 Herentals Komende zondag organiseren Landschap vzw en Welkom Wolf in Herentals een infowandeling over wolven. De laatste maanden passeert de wolf steeds meer door de Kempen, waardoor heel wat mensen hierover vragen hebben.

De wandelingen vertrekken om 10 en 14 uur op het parkeerterrein van Sport Vlaanderen in Herentals. “Tijdens de wandeling krijg je alles te horen over de levenswijze van deze fascinerende dieren en doorprikken we de fabelachtige mythe van het dier”, klinkt het bij de organisatoren.

Inschrijven verplicht

Deelnemen is gratis voor leden van Landschap vzw. Niet-leden betalen 2,5 euro per persoon of 5 euro per gezin. Honden zijn niet welkom, zodat alle beschikbare ruimte naar deelnemers kan gaan.

Inschrijven is verplicht en kan via activiteiten@landschapvzw.be. Je moet daarbij je naam, het uur van wandeling, het aantal deelnemers en of je al dan niet lid bent van Landschap vzw vermelden. Meer informatie over de wandeling vind je op www.welkomwolf.be.