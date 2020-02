Laatste Milka-paaseitje rolt nu al van de band bij Mondelez: “Supermarkten willen de eitjes steeds vroeger” Wouter Demuynck

20 februari 2020

14u51 0 Herentals We zijn nog zo’n anderhalve maand verwijderd van Pasen, maar in de Milka-chocoladefabriek van Mondelez International in Herentals is woensdag al het laatste paaseitje van de band gerold. Op vraag van de supermarkten gebeurt de productie van de eitjes steeds vroeger.

Er is dit jaar duidelijk een grotere vraag naar de Milka-paaseitjes, want met 360 miljoen eitjes produceerde de chocoladefabriek van Mondelez er 27 miljoen meer dan vorig jaar. Daarvan zijn 152 miljoen eitjes voor de Belgische markt bestemd. Frankrijk is de tweede grootste afzetmarkt met 141 miljoen eitjes, gevolg door kleinere volumes in Duitsland, Nederland, Rusland en Oostenrijk.

Steeds vroeger

Opvallend: woensdag rondde Mondelez de productie van de paaseitjes al af, terwijl Pasen pas op 12 april plaatsvindt. “De voornaamste reden daarvoor is dat onze klanten, de supermarkten, hun stock graag steeds vroeger en vroeger hebben”, legt Annick Verdegem, Communication & Public Affairs Manager van Mondelez, uit.

“Er zijn zelfs al winkels die nu stilaan beginnen met hun paasassortiment. Het wordt echter vooral gedaan om tijdig alles in hun magazijnen te hebben om het zo tijdig naar hun winkels te kunnen vervoeren. We zien dus duidelijk een trend om steeds vroeger de producten te hebben. Eind maart beginnen we bijvoorbeeld ook al met de productie van de kerstballetjes, al is er dan uiteraard wat meer marge alvorens ze in de winkel belanden.”

Melkchocolade populairst

Het volledige Milka-gamma bestaat uit negen smaken, waarvan twee volle en zeven eitjes met vullingen. De eitjes met gewone melkchocolade blijven het populairst, gevolgd door de Oreo-eitjes en de eitjes met witte chocolade. Voor ze in de supermarkt verkrijgbaar zijn, leggen ze uiteraard nog een hele weg af. Bij hun aankomst in Herentals worden de cacaobonen schoongemaakt, in kleine stukjes (ofwel ‘nibsen’) gebroken en geroosterd.

“Nadien worden de nibsen vermalen tot cacaomassa, de basis van vloeibare chocolade. Die chocolade wordt in de karakteristieke paaseivormpjes of ‘moules’ gegoten. Wanneer het niet over de traditionele volle witte of melkchocolade eitjes gaat, worden de vormpjes gevuld met een smeuïge of krokante vulling. Nadat de twee helften van de moules tegen elkaar zijn gekleefd, gaan de eitjes in de koeling. Eens afgekoeld, zijn de eitjes klaar om in hun wikkel te draaien en rollen ze van de band, klaar om gezocht en verzameld te worden in huis of in de tuin.”