Laat nog de hele week je fiets graveren aan het station van Herentals Wouter Demuynck

16 september 2020

13u39 0 Herentals In het kader van de Week van Mobiliteit organiseerde het Herentalse stadsbestuur, politiezone Neteland en Fietspunt Herentals woensdagochtend een actie tegen fietsdiefstal aan het station.

Nog tijdens de hele Week van de Mobiliteit, die tot 22 september loopt, kan je je rijksregisternummer laten graveren op je fiets in het Fietspunt aan het station van Herentals. Dat kan telkens tussen 7 en 18 uur. Fietsen die om technische redenen niet kunnen gegraveerd worden, krijgen een sticker met daarop het rijksregisternummer. De politiezone Neteland is er ook aanwezig met een informatietent en controleert de veiligheid van de fietsen.

Dalende cijfers

De cijfers van het aantal fietsdiefstallen tonen de afgelopen jaren een afname in het aantal aangiftes. In de politiezone Neteland ging het in 2017, 2018 en 2019 respectievelijk om 323, 285 en 243 fietsdiefstallen. Enkel in de stad Herentals gaat het respectievelijk om 200, 204 en 162 fietsdiefstallen. “De meeste fietsdiefstallen gebeuren nog steeds in de stationsbuurt en het stadscentrum. Daarom is het belangrijk om het fenomeen van de fietsdiefstallen onder de aandacht te houden”, klinkt het bij het stadsbestuur.