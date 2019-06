Kwart van Kempense fuiven leeft rookverbod niet na Wouter Demuynck

12 juni 2019

18u09 0 Herentals Bij 661 controles op het naleven van het rookverbod in de Kempen - in onder andere jeugdhuizen, cafés en op het openbaar vervoer - werd de voorbije twee jaren 45 keer een overtreding vastgesteld. De overtredingen gebeurden vooral op fuiven, waarvan zo’n 25% de regels aan zijn laars lapt. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid en Herentalse schepen Yoleen Van Camp (N-VA) opvroeg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Uit de cijfers voor 2017 en 2018 blijkt dat er vooral nog overtredingen te vinden zijn op evenementen en fuiven. Bij 1 op de 4 gecontroleerde evenementen in de Kempen worden inbreuken tegen het rookverbod vastgesteld. “In Kempense cafés ligt het percentage inbreuken bij controles op 10%, bij jeugdhuizen en op het openbaar vervoer ligt dit op 13%. In sportlokalen, cultuurinstellingen en openbare lokalen in onze regio zijn er quasi geen inbreuken genoteerd”, aldus Yoleen Van Camp (N-VA).

“Elk jaar sterven er wereldwijd nog miljoenen mensen door tabaksgebruik. Een aanzienlijk aantal van hen door passief mee te roken. Als we zien dat de meeste jongeren voor het eerst roken op café en op fuiven, moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en het rookverbod blijven verdedigen. Het is een noodzakelijk instrument in de strijd tegen longkanker.”

Sinds 1 juli 2011 is het rookverbod in openbare plaatsen van kracht. Overtredingen op het rookverbod kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete, al wordt er voor dergelijke overtredingen in de praktijk geen gevangenisstraf opgelegd. Wanneer er voor een geldboete wordt geopteerd, dan ligt die voor handelszaken doorgaans iets hoger dan het wettelijke minimumbedrag van 208 euro, vermeerderd met de opdeciemen.