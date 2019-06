Kunstencampus krijgt subsidie van 187.500 euro als lokaal klimaatproject Wouter Demuynck

07 juni 2019

12u57 2

De Vlaamse overheid heeft de Kustencampus en het politiecommissariaat in de Molenvest als lokaal klimaatproject geselecteerd. Dat betekent dat de stad kan rekenen op een projectsubsidie van 187.500 euro. Vlaanderen investeert in het totaal 12 miljoen euro in tachtig lokale projecten die de klimaatuitdaging concreet aanpakken.

De Kunstencampus werd geselecteerd omdat het project sterk inzet op duurzaamheid. Het bestaande gebouw in de Molenvest wordt niet gesloopt maar gerenoveerd waardoor er geen sloopafval is. Daarbij wordt de nieuwe campus goed geïsoleerd en komen er zonnepanelen. Door de verbouwingen kunnen de twee academies van de stad onder één dak gebracht worden in de Molenvest, waar nu ook al politiezone Neteland is gevestigd.