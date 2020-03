Kristof startte eigen vastgoedkantoor in volle coronacrisis: “Alles is stilgevallen” Jurgen Geyselings

19 maart 2020

15u13 0 Herentals Kristof Davidson (29) uit Herentals maakte zijn droom de voorbije weken waar. Hij startte in volle coronatijden, na een tiental jaar ervaring in de vastgoedwereld, zijn eigen vastgoedkantoor ‘Davidson Real Estate’ op. Dat dat niet van een leien dakje gaat, had u wel begrepen...

Geboren en getogen Herentalsenaar Kristof Davidson (29) droomde er sinds zijn kindertijd van om ooit zijn eigen baas te zijn. Begin dit jaar waagde hij de sprong om zijn eigen vastgoedkantoor uit de grond te stampen. Dat was buiten de coronacrisis gerekend.

Huizenjacht

“Ik ben al jaren een enorme fan van tv-programma’s als ‘Huizenjacht’”, zegt Kristof. “Zo rolde ik op mijn twintigste al in het vastgoedwereldje. Als snotneus zette ik alles op alles om het vertrouwen van de eerder ervaren klantente winnen, en dat lukte.”

De afgelopen maanden waren al intens met de start van mijn eigen zaak en dan moest de coronacrisis nog beginnen Kristof Davidson

“Na tien jaar rondzwerven langsheen verschillende vastgoedondernemingen vond ik het begin dit jaar tijd om de grote sprong te wagen: een eigen vastgoedonderneming”, gaat hij verder. “De afgelopen twee maanden waren al intens om alles in orde te krijgen en toen werd de impact van het coronavirus duidelijk.”

Goede moed

Niet ideaal dus om een nieuwe zaak te starten, maar Kristof zet door. “Opgeven is geen optie”, zegt hij vol goede moed. “Het is voor een starter enorm belangrijk om zo snel mogelijk opdrachten binnen te halen, maar met de huidige gang van zaken is werkelijk alles stilgevallen, ook de verkoop en de aankoop van eigendommen.”

Skype en Facetime

Stilstaan wil Kristof niet te veel doen. “We kunnen al de nodige voorbereidingen nemen bij een aan- of verkoop, tot alles weer goed gaat om zo geen extra tijd te verliezen”, zegt hij. “Afspraken kunnen via Skype of Facetime, zodat we toch alle vragen kunnen beantwoorden, ook in deze moeilijke tijden.”